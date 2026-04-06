Intensifican bacheo en Saltillo tras afectaciones por lluvias

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Intensifican bacheo en Saltillo tras afectaciones por lluvias
    El desgaste en la carpeta asfáltica se agravó en distintos puntos de la ciudad tras las recientes precipitaciones. HOMERO SÁNCHEZ

Obras Públicas reporta daños en el pavimento y prueba nueva maquinaria para agilizar la rehabilitación de vialidades

El director de Obras Públicas en Saltillo, Antonio Nerio, informó que las recientes lluvias registradas en la región han provocado un deterioro visible en el pavimento, además de complicar el avance de las cuadrillas encargadas de reparar las vialidades.

“El pronóstico es que ya esté mejor el clima; coincidió el fin de semana con estas lluvias. Se deteriora el pavimento y tampoco nos permite trabajar; está lleno de charcos”, dijo el funcionario.

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A pesar de las condiciones climáticas, el municipio mantiene activo un programa reforzado de bacheo, que contempla una inversión de 54 millones de pesos para atender los puntos más críticos de la ciudad.

“El programa de bacheo se incrementó, eso contempla una inversión como de 54 millones; no es nada más la materia prima, contempla mano de obra, entre otras cosas”, detalló Nerio sobre la logística de estas acciones.

Además del bacheo, informó que el municipio destina cerca de 200 millones de pesos a obra social, de ahí se destina un porcentaje al rubro de recarpeteo y pavimentaciones.

“Para la obra social son cerca de 200 millones de pesos. En cuanto a rehabilitación de vialidades, recarpeteo y pavimentos nuevos, representa un 40 por ciento aproximadamente”, puntualizó el director de Obras Públicas.

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Como parte de la modernización del servicio, el Ayuntamiento comenzó a probar maquinaria de alta tecnología, como los denominados mini dragones, que permiten detectar el nivel de daño específico en cada calle y definir el tratamiento más adecuado para su reparación.

“Lo que pudimos detectar es que hay diferentes consistencias de la carpeta y diferente daño. Se tiene que dar un tratamiento diferente conforme a lo que se detecta con los mini dragones”, señaló Antonio Nerio.

Aunque una de las máquinas nuevas presentó una falla técnica en el bulevar Vito Alessio Robles, el funcionario aseguró que las pruebas continuarán para evaluar si este equipo y sus materiales resultan viables para su aplicación en Saltillo.

“La nueva maquinaria tuvo un desperfecto, una bomba del hidráulico, la van a estar arreglando. Es otro tipo de material el que utiliza, es más caro, pero se supone que debe quedar en mejores condiciones”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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