Recolectan más de 30 toneladas de basura tras festejos del Santo Cristo en Saltillo

Tras la conclusión de los festejos en honor al Santo Cristo de la Capilla, el Municipio de Saltillo recolectó más de 30 toneladas de desechos en el Centro Histórico, mediante un operativo especial desplegado por la Dirección de Servicios Públicos. El director de la dependencia, Aníbal Soberón, destacó que las jornadas transcurrieron de manera positiva y con una gran presencia de familias saltillenses. Explicó que la elevada afluencia también derivó en una importante generación de residuos.

“Estamos muy contentos, primero que nada porque todos los saltillenses salieron a festejar de una forma tranquila. Estaba muy lleno, con mucha afluencia y, pues bueno, eso conllevó a que se generara muchísima basura”, señaló. El esquema de limpieza comenzó desde la noche del 4 de agosto, con cuadrillas de 10 personas por turno durante la instalación de los comerciantes. Para la noche del festejo principal, el despliegue aumentó a 50 trabajadores, mientras que la mañana posterior participaron 40 personas. Las labores de limpieza y saneamiento se extendieron a las principales vialidades aledañas a la Catedral de Santiago, entre ellas General Cepeda, Bravo, Hidalgo, Allende, Acuña, Morelos, Ramos Arizpe, Aldama, Pérez Treviño, Ocampo y Zaragoza.

Respecto al estado del mobiliario urbano y de los edificios históricos después de la concentración de personas, Soberón descartó daños o actos vandálicos en la zona y señaló que las labores se concentraron en el retiro de basura. “No, fíjate, de ninguna manera, nada más basura. Estuvimos trabajando durante todo el transcurso del evento con personal ahí, como te digo, recogiendo, vaciando los botes de basura”, puntualizó. Las cuadrillas mantendrán presencia durante el resto del día en la Plaza de Armas y la Plaza Nueva Tlaxcala para continuar con las labores de limpieza en el sector.