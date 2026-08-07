Música de concierto llegará cada miércoles a la Sala Carmen Aguirre en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Música de concierto llegará cada miércoles a la Sala Carmen Aguirre en Saltillo
    Estudiantes, docentes e invitados especiales integrarán la programación de la Temporada de RadioConciertos 2026. ARCHIVO

La Escuela Superior de Música de la UAdeC abrirá una nueva temporada de conciertos gratuitos a partir del 19 de agosto

La Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrirá un nuevo ciclo de conciertos gratuitos a partir del miércoles 19 de agosto, con una programación semanal que reunirá a destacados músicos, ensambles universitarios e invitados especiales en la Sala Carmen Aguirre de Fuentes, uno de los recintos culturales con mayor tradición en la capital coahuilense.

La temporada se desarrollará todos los miércoles a las 19:00 horas en el recinto ubicado sobre la calle General Cepeda, en la Zona Centro de Saltillo, con acceso libre para el público. La iniciativa busca acercar la música de concierto a la comunidad y ofrecer un espacio permanente para la difusión del talento artístico que se forma en la máxima casa de estudios del estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-dictan-prision-preventiva-a-chad-n-el-ex-policia-de-eu-que-asesino-a-tres-FO22682698

De acuerdo con la Escuela Superior de Música, el programa incluirá recitales de solistas, agrupaciones de cámara y presentaciones especiales de maestros e invitados, quienes interpretarán obras representativas de distintos periodos y estilos musicales. La cartelera forma parte de la Temporada de RadioConciertos ESMUAdeC 2026, proyecto que durante el año ha presentado recitales de piano, guitarra, música vocal y ensambles instrumentales.

$!Los conciertos buscan acercar la música académica a la comunidad saltillense con acceso libre.
Los conciertos buscan acercar la música académica a la comunidad saltillense con acceso libre. CORTESÍA

La Sala Carmen Aguirre de Fuentes se ha consolidado como uno de los principales foros para la música académica en Saltillo, al albergar conciertos, recitales y actividades de formación artística que permiten a estudiantes y docentes compartir escenario con intérpretes invitados y fortalecer su experiencia profesional.

Con este nuevo ciclo, la UAdeC refrenda su compromiso con la promoción cultural y la formación de públicos, al ofrecer una programación abierta que permitirá a los asistentes disfrutar de presentaciones de calidad sin costo alguno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/munecas-antiestres-que-generaron-polemica-en-china-ya-se-venden-en-una-tienda-de-saltillo-BO22681189

Las autoridades universitarias invitaron a la comunidad a asistir a los conciertos y respaldar el trabajo de los jóvenes músicos y artistas que integran la Escuela Superior de Música.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Música
Radio
Escuelas

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El hombre norteamericano habría entrado al país con armas sin que ninguna autoridad fronteriza lo advirtiera.

Chad, estadounidense acusado de multihomicidio en Saltillo, habría cruzado a México con el arma pese a restricción
true

Juanito el matancero de Laguna Seca

true

Colosio arruinaría su carrera política si busca una gubernatura. Episodio II
true

El oficio menos feliz del mundo
true

Compañeras, compañeros:
true

Así luce una dictadura desesperada
true

La Sedatu paga millones por obras que ellos mismos cancelan
true

Puso Sheinbaum medalla a Reforma