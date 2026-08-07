Música de concierto llegará cada miércoles a la Sala Carmen Aguirre en Saltillo

La Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrirá un nuevo ciclo de conciertos gratuitos a partir del miércoles 19 de agosto, con una programación semanal que reunirá a destacados músicos, ensambles universitarios e invitados especiales en la Sala Carmen Aguirre de Fuentes, uno de los recintos culturales con mayor tradición en la capital coahuilense.

La temporada se desarrollará todos los miércoles a las 19:00 horas en el recinto ubicado sobre la calle General Cepeda, en la Zona Centro de Saltillo, con acceso libre para el público. La iniciativa busca acercar la música de concierto a la comunidad y ofrecer un espacio permanente para la difusión del talento artístico que se forma en la máxima casa de estudios del estado.