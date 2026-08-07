Música de concierto llegará cada miércoles a la Sala Carmen Aguirre en Saltillo
La Escuela Superior de Música de la UAdeC abrirá una nueva temporada de conciertos gratuitos a partir del 19 de agosto
La Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrirá un nuevo ciclo de conciertos gratuitos a partir del miércoles 19 de agosto, con una programación semanal que reunirá a destacados músicos, ensambles universitarios e invitados especiales en la Sala Carmen Aguirre de Fuentes, uno de los recintos culturales con mayor tradición en la capital coahuilense.
La temporada se desarrollará todos los miércoles a las 19:00 horas en el recinto ubicado sobre la calle General Cepeda, en la Zona Centro de Saltillo, con acceso libre para el público. La iniciativa busca acercar la música de concierto a la comunidad y ofrecer un espacio permanente para la difusión del talento artístico que se forma en la máxima casa de estudios del estado.
De acuerdo con la Escuela Superior de Música, el programa incluirá recitales de solistas, agrupaciones de cámara y presentaciones especiales de maestros e invitados, quienes interpretarán obras representativas de distintos periodos y estilos musicales. La cartelera forma parte de la Temporada de RadioConciertos ESMUAdeC 2026, proyecto que durante el año ha presentado recitales de piano, guitarra, música vocal y ensambles instrumentales.
La Sala Carmen Aguirre de Fuentes se ha consolidado como uno de los principales foros para la música académica en Saltillo, al albergar conciertos, recitales y actividades de formación artística que permiten a estudiantes y docentes compartir escenario con intérpretes invitados y fortalecer su experiencia profesional.
Con este nuevo ciclo, la UAdeC refrenda su compromiso con la promoción cultural y la formación de públicos, al ofrecer una programación abierta que permitirá a los asistentes disfrutar de presentaciones de calidad sin costo alguno.
Las autoridades universitarias invitaron a la comunidad a asistir a los conciertos y respaldar el trabajo de los jóvenes músicos y artistas que integran la Escuela Superior de Música.