Reconocen a Saltillo a nivel nacional por eficiencia hídrica gracias al perrito ‘Manchas’ de Agsal
El Municipio fue distinguido por la Asociación de Ciudades Capitales de México gracias a una estrategia que permite detectar fugas ocultas de agua
El Municipio de Saltillo fue seleccionado para recibir el Distintivo a la Excelencia Municipal 2025, reconocimiento otorgado por la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), como resultado de la implementación del programa “Detector de Fugas Ocultas de Agua Manchas”, una estrategia orientada a fortalecer la eficiencia en la gestión del recurso hídrico.
Este reconocimiento destaca a Saltillo por la adopción de buenas prácticas en la administración pública, particularmente en el ámbito del agua potable, al tratarse de un modelo que permite identificar fugas no visibles dentro de la red de distribución, reducir pérdidas y mejorar de manera directa la calidad del servicio que reciben las familias.
El programa “Manchas” es operado por Aguas de Saltillo (Agsal) y se ha consolidado como una herramienta clave para optimizar el uso del agua, al permitir una detección oportuna de fallas que, de no atenderse, generan desperdicio del recurso y afectaciones operativas.
La Ceremonia Protocolaria de Premiación se llevará a cabo el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México, donde el alcalde Javier Díaz González recibirá formalmente el Distintivo a la Excelencia Municipal 2025, en representación del municipio.
La ACCM impulsa este distintivo con el propósito de reconocer a los municipios capitales del país que implementan políticas públicas innovadoras, medibles y con beneficios tangibles para la población, promoviendo así una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.
La evaluación de los proyectos participantes estuvo a cargo de una Comisión de Evaluación integrada por instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional, las cuales aplicaron criterios técnicos, objetivos y equitativos durante todo el proceso de selección.
Con este reconocimiento, Saltillo se posiciona como un referente nacional en eficiencia hídrica, refrendando el compromiso del municipio y de Agsal con la mejora continua de sus procesos, la sustentabilidad y el bienestar de la ciudadanía.