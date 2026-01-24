Reconocen a Saltillo a nivel nacional por eficiencia hídrica gracias al perrito ‘Manchas’ de Agsal

Saltillo
/ 24 enero 2026
    Con este distintivo, Saltillo se consolida como un referente nacional en buenas prácticas de gestión pública y uso eficiente del recurso hídrico, en beneficio directo de la ciudadanía. FOTO: CORTESÍA

El Municipio fue distinguido por la Asociación de Ciudades Capitales de México gracias a una estrategia que permite detectar fugas ocultas de agua

El Municipio de Saltillo fue seleccionado para recibir el Distintivo a la Excelencia Municipal 2025, reconocimiento otorgado por la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), como resultado de la implementación del programa “Detector de Fugas Ocultas de Agua Manchas”, una estrategia orientada a fortalecer la eficiencia en la gestión del recurso hídrico.

Este reconocimiento destaca a Saltillo por la adopción de buenas prácticas en la administración pública, particularmente en el ámbito del agua potable, al tratarse de un modelo que permite identificar fugas no visibles dentro de la red de distribución, reducir pérdidas y mejorar de manera directa la calidad del servicio que reciben las familias.

$!El alcalde Javier Díaz González recibirá el reconocimiento el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México, durante la ceremonia oficial organizada por la ACCM.
El alcalde Javier Díaz González recibirá el reconocimiento el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México, durante la ceremonia oficial organizada por la ACCM. FOTO: CORTESÍA

El programa “Manchas” es operado por Aguas de Saltillo (Agsal) y se ha consolidado como una herramienta clave para optimizar el uso del agua, al permitir una detección oportuna de fallas que, de no atenderse, generan desperdicio del recurso y afectaciones operativas.

La Ceremonia Protocolaria de Premiación se llevará a cabo el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México, donde el alcalde Javier Díaz González recibirá formalmente el Distintivo a la Excelencia Municipal 2025, en representación del municipio.

La ACCM impulsa este distintivo con el propósito de reconocer a los municipios capitales del país que implementan políticas públicas innovadoras, medibles y con beneficios tangibles para la población, promoviendo así una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.

$!La estrategia implementada fue evaluada por un comité integrado por instituciones de prestigio nacional e internacional, bajo criterios técnicos y de transparencia.
La estrategia implementada fue evaluada por un comité integrado por instituciones de prestigio nacional e internacional, bajo criterios técnicos y de transparencia. FOTO: CORTESÍA

La evaluación de los proyectos participantes estuvo a cargo de una Comisión de Evaluación integrada por instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional, las cuales aplicaron criterios técnicos, objetivos y equitativos durante todo el proceso de selección.

Con este reconocimiento, Saltillo se posiciona como un referente nacional en eficiencia hídrica, refrendando el compromiso del municipio y de Agsal con la mejora continua de sus procesos, la sustentabilidad y el bienestar de la ciudadanía.

