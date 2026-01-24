Reconocen a Saltillo a nivel nacional por eficiencia hídrica gracias al perrito ‘Manchas’ de Agsal

El Municipio de Saltillo fue seleccionado para recibir el Distintivo a la Excelencia Municipal 2025, reconocimiento otorgado por la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM), como resultado de la implementación del programa “Detector de Fugas Ocultas de Agua Manchas”, una estrategia orientada a fortalecer la eficiencia en la gestión del recurso hídrico.

Este reconocimiento destaca a Saltillo por la adopción de buenas prácticas en la administración pública, particularmente en el ámbito del agua potable, al tratarse de un modelo que permite identificar fugas no visibles dentro de la red de distribución, reducir pérdidas y mejorar de manera directa la calidad del servicio que reciben las familias.

