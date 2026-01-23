Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo

Saltillo
/ 23 enero 2026
    La muestra audiovisual se inaugurará este sábado en la Sala Emilio “Indio” Fernández y será el inicio de un proyecto itinerante de memoria colectiva. FOTO: REDES SOCIALES

A través de cortometrajes, fotografías y carteles, la exposición “Voz e Historia del Movimiento Feminista en Saltillo” busca preservar la memoria colectiva de las luchas de las mujeres en la ciudad

Saltillo será sede de la exposición audiovisual “Voz e Historia del Movimiento Feminista en Saltillo”, una muestra que reúne testimonios, imágenes y registros de las luchas encabezadas por mujeres en la capital coahuilense, con el objetivo de preservar la memoria colectiva y visibilizar los procesos de organización, resistencia y búsqueda de justicia.

La inauguración se llevará a cabo este sábado 24 de enero, a las 18:00. horas en la Sala Emilio “Indio” Fernández, donde el público podrá recorrer una selección de cortometrajes, fotografías y carteles que documentan movilizaciones, acciones colectivas y momentos clave del movimiento feminista local.

La exposición presenta un recorrido por las voces y los rostros de activistas, acompañantes, familiares de personas desaparecidas y familias de víctimas de feminicidio, quienes han sido parte fundamental de las expresiones feministas en Saltillo. Cada una de las piezas expuestas funciona como un ejercicio de memoria, pero también como un llamado a la justicia y a la esperanza.

De acuerdo con las organizadoras, “Voz e Historia” busca reconocer que el movimiento feminista no es un fenómeno aislado, sino un proceso construido desde múltiples experiencias y luchas, muchas de ellas atravesadas por el dolor, la resistencia y la exigencia de derechos.

Este proyecto marca el primer encuentro de una exposición itinerante, que posteriormente será presentada en distintos espacios con la intención de seguir difundiendo estas historias y fortalecer los vínculos entre colectivas, activistas y la comunidad en general.

Como parte de las actividades, al finalizar la proyección y el recorrido por la muestra, las asistentes se reunirán en el patio de Kala para realizar vision boards feministas, un ejercicio colectivo de reflexión y proyección de deseos, luchas y objetivos compartidos.

La invitación está abierta al público en general, con el llamado a sumarse a este ejercicio de memoria viva que busca reconocer el papel de las mujeres en la transformación social de Saltillo.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

