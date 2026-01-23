Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo

La inauguración se llevará a cabo este sábado 24 de enero , a las 18:00. horas en la Sala Emilio “Indio” Fernández, donde el público podrá recorrer una selección de cortometrajes, fotografías y carteles que documentan movilizaciones, acciones colectivas y momentos clave del movimiento feminista local.

Saltillo será sede de la exposición audiovisual “ Voz e Historia del Movimiento Feminista en Saltillo”, una muestra que reúne testimonios, imágenes y registros de las luchas encabezadas por mujeres en la capital coahuilense, con el objetivo de preservar la memoria colectiva y visibilizar los procesos de organización, resistencia y búsqueda de justicia.

La exposición presenta un recorrido por las voces y los rostros de activistas, acompañantes, familiares de personas desaparecidas y familias de víctimas de feminicidio, quienes han sido parte fundamental de las expresiones feministas en Saltillo. Cada una de las piezas expuestas funciona como un ejercicio de memoria, pero también como un llamado a la justicia y a la esperanza.

De acuerdo con las organizadoras, “Voz e Historia” busca reconocer que el movimiento feminista no es un fenómeno aislado, sino un proceso construido desde múltiples experiencias y luchas, muchas de ellas atravesadas por el dolor, la resistencia y la exigencia de derechos.

Este proyecto marca el primer encuentro de una exposición itinerante, que posteriormente será presentada en distintos espacios con la intención de seguir difundiendo estas historias y fortalecer los vínculos entre colectivas, activistas y la comunidad en general.

Como parte de las actividades, al finalizar la proyección y el recorrido por la muestra, las asistentes se reunirán en el patio de Kala para realizar vision boards feministas, un ejercicio colectivo de reflexión y proyección de deseos, luchas y objetivos compartidos.

La invitación está abierta al público en general, con el llamado a sumarse a este ejercicio de memoria viva que busca reconocer el papel de las mujeres en la transformación social de Saltillo.