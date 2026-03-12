Reforestan Plaza de Armas y bulevares de Saltillo con plantas ornamentales y encinos

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana del Centro Histórico y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo puso en marcha trabajos de reforestación y embellecimiento en la Plaza de Armas. Las acciones se realizan por instrucción del alcalde Javier Díaz González y están a cargo de brigadas del programa “Aquí Andamos”, que llevan a cabo labores de plantación de especies ornamentales, mantenimiento y limpieza en las áreas verdes de este punto representativo ubicado en el corazón de la capital coahuilense. TE PUEDE INTERESAR: Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria

Personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se encargó de preparar el suelo y colocar nuevas plantas de ornato, particularmente de la especie lirio persa, además de retirar vegetación deteriorada para mejorar la apariencia del sitio. Las autoridades municipales explicaron que estas acciones buscan no solo fortalecer la estética del lugar, sino también garantizar que las áreas verdes se mantengan en condiciones adecuadas para el disfrute de la población y de quienes visitan la ciudad. IMPULSAN CUIDADO DE ESPACIOS PÚBLICOS El alcalde Javier Díaz González señaló que estas labores forman parte de una estrategia permanente orientada a la conservación y mejora de plazas, jardines y parques, con el propósito de promover entornos urbanos más agradables y sustentables. El edil destacó que esta iniciativa se realiza en sintonía con la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien impulsa programas de recuperación y mantenimiento de espacios públicos en distintos municipios del estado. Asimismo, reiteró el compromiso de su administración de continuar con este tipo de intervenciones en diferentes sectores de Saltillo para preservar el patrimonio urbano y los espacios históricos que distinguen a la ciudad.

REFORESTAN PRINCIPALES BULEVARES De manera paralela, el Ayuntamiento intensificó las jornadas de reforestación en importantes vialidades mediante el programa “Bosques Urbanos Lineales”. Cuadrillas del Vivero Municipal realizaron la plantación de árboles de la especie encino siempre verde en el camellón central del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Venustiano Carranza y José Musa de León. Las autoridades municipales informaron que estas acciones se extenderán a otros bulevares de gran circulación, entre ellos Emilio Arizpe de la Maza, Francisco Coss, Antonio Cárdenas, Venustiano Carranza, Mirasierra, Nazario S. Ortiz Garza, Eulalio Gutiérrez Treviño, Pedro Figueroa y Jesús Valdés Sánchez. LIMPIAN CALLEJONES EN COLONIAS Como parte de las labores de mantenimiento urbano, brigadas del programa “Aquí Andamos” también realizaron jornadas de limpieza profunda en callejones de la colonia Vicente Guerrero, al sur de la ciudad. Estas acciones se efectuaron en respuesta a solicitudes ciudadanas realizadas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, donde vecinos reportaron la acumulación de basura y escombros. Las cuadrillas municipales intervinieron en los callejones ubicados entre las calles 9, 7 y 26, así como entre las calles 36 y 44 de este sector.

De manera simultánea, personal municipal retiró basura, escombro y desechos orgánicos acumulados en un callejón ubicado entre el bulevar Benito Juárez y la calle 3, en la colonia Miguel Hidalgo. Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte del trabajo permanente para mantener limpia la ciudad, mejorar la calidad del entorno urbano y responder a las necesidades planteadas por la ciudadanía.

