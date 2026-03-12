Más del 90% de gasolineras en Coahuila mantiene la Magna por debajo de 24 pesos

A pesar de la presión internacional sobre los precios del petróleo, la mayoría de las estaciones de servicio en Coahuila continúan vendiendo la gasolina regular o Magna por debajo de los 24 pesos por litro, de acuerdo con datos recientes del mercado energético.

Información de la consultora PETROIntelligence indica que a nivel nacional el cumplimiento del acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina Magna por debajo de ese nivel se ubicaba en 91% al cierre del 9 de marzo. Aunque se trata de una ligera reducción respecto a la semana anterior, el porcentaje sigue representando a la gran mayoría de las estaciones de servicio del país.

TE PUEDE INTERESAR: Empresarios esperan que en marzo se reactive el empleo en Coahuila

En el caso de Coahuila, más del 90% de las gasolineras comercializa el combustible dentro de ese límite, lo que coloca al estado dentro del grupo de entidades con alto nivel de cumplimiento del acuerdo.

La disminución en el cumplimiento nacional, de aproximadamente dos puntos porcentuales, se registró durante la primera semana posterior al inicio del conflicto en Irán. La tensión internacional provocó un repunte en los precios globales del petróleo, lo que impactó ligeramente el precio promedio del combustible en México.

Durante ese periodo, el precio promedio de la gasolina Magna en el país pasó de 23.58 pesos a 23.61 pesos por litro, es decir, un incremento de tres centavos. Aunque el aumento fue marginal, refleja la influencia que tienen los mercados energéticos internacionales sobre los precios internos del combustible.

A nivel nacional, el acuerdo voluntario con estaciones de servicio busca evitar incrementos bruscos en el precio de la gasolina regular. De acuerdo con los reportes disponibles, el pacto contempla que las estaciones mantengan el litro de Magna por debajo de los 24 pesos.

Algunas entidades registran un cumplimiento total de este acuerdo. Entre los estados donde el 100% de las estaciones vendían el combustible por debajo de ese límite al 9 de marzo se encuentran Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas y Veracruz.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias, viento y granizo azotan a Ciudad Acuña

Otros estados presentan niveles de cumplimiento cercanos al total. Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tabasco y Tlaxcala reportaron un 99% de estaciones vendiendo la gasolina dentro del rango establecido.

Coahuila forma parte del grupo de entidades donde más del 90% de las gasolineras respeta el precio establecido en el acuerdo voluntario. En esta misma condición se encuentran Baja California, Chiapas, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

En contraste, existen regiones del país donde el cumplimiento es considerablemente menor. Quintana Roo y Baja California Sur presentan los niveles más bajos, con apenas 8% y 31% de estaciones, respectivamente, vendiendo la gasolina regular por debajo de los 24 pesos.

Estas mismas entidades registran también los precios promedio más elevados del país. En Quintana Roo el litro de gasolina regular alcanzaba los 24.69 pesos, mientras que en Baja California Sur se comercializaba en alrededor de 24.27 pesos al cierre del 9 de marzo.

Otros estados donde el precio promedio también superaba los 24 pesos eran Nayarit, con 24.08 pesos por litro, y Oaxaca, con 24.04 pesos. En Campeche el combustible se ubicaba exactamente en ese límite.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: alertan sobre infartos en mujeres y la importancia de reconocer síntomas a tiempo

El comportamiento del mercado energético internacional ha sido uno de los factores que influyen en los precios del combustible. El conflicto en Irán provocó tensiones en el suministro global de petróleo, especialmente por las amenazas de bloquear el estrecho de Ormuz, una ruta por la que transita aproximadamente el 20% del petróleo y gas natural del mundo.

Este escenario generó un aumento significativo en la cotización del crudo Brent del Mar del Norte, que pasó de 72.87 dólares por barril antes del conflicto a 99.04 dólares. En algunos momentos de la crisis, el precio incluso superó los 110 dólares por barril, alcanzando niveles que no se observaban desde junio de 2022.

Posteriormente, el mercado registró una moderación en los precios luego de que el Grupo de los 7 (G7) anunciara la posibilidad de liberar reservas petroleras de emergencia. A esta medida se sumó la Agencia Internacional de Energía, que liberó 400 millones de barriles de crudo, la mayor liberación registrada por ese organismo, con el objetivo de estabilizar el mercado energético mundial.

(Con información de El Economista)