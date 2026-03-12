EU pide la extradición de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro

Por: Anatoly Kurmanaev, Annie Correal and Mariana Martínez

Estados Unidos está negociando la extradición de un empresario multimillonario vinculado a Nicolás Maduro, el presidente venezolano detenido, según siete venezolanos y estadounidenses familiarizados con el asunto.

Fiscales estadounidenses en Miami presentaron una acusación sellada contra el empresario y exfuncionario de gobierno, Alex Saab, por cargos de corrupción en enero, poco después de que las Fuerzas Especiales estadounidenses capturaran a Maduro en una dramática redada en la capital de Venezuela, Caracas, dijeron algunas de estas personas. Al igual que otras personas entrevistadas para este artículo, solicitaron el anonimato porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.

El gobierno de Venezuela, a petición de Washington, detuvo a Saab a principios de febrero. La medida demostró el nivel de influencia del gobierno de Donald Trump sobre la nueva dirigente del país, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro. También puso de relieve el rápido cambio de poder en Venezuela tras la caída de su líder de muchos años.

Saab, de 54 años, es un amigo de Maduro al que los fiscales estadounidenses llevan años acusando de enriquecerse mediante lucrativos contratos gubernamentales. También dicen que controla parte de los fondos de Maduro.

Las personas familiarizadas con el caso de Saab dijeron que las negociaciones entre funcionarios estadounidenses y venezolanos sobre su extradición estaban en una fase avanzada, pero añadieron que no se había tomado ninguna decisión definitiva sobre su envío a Estados Unidos.

Los abogados de Saab en Venezuela declinaron hacer comentarios. Los diplomáticos estadounidenses en Venezuela dirigieron sus preguntas al Departamento de Estado en Washington, que no hizo comentarios de inmediato. El Departamento de Justicia estadounidense y el Ministerio para la Comunicación de Venezuela no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Si procede la extradición, Saab podría acabar en una prisión estadounidense por segunda vez.

En 2021, Saab fue detenido a petición del gobierno estadounidense en Cabo Verde, en África Occidental, mientras viajaba por negocios a Irán, un estrecho aliado del gobierno de Maduro. Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde pasó casi dos años tras las rejas acusado de lavado de dinero antes de ser indultado por el gobierno de Joe Biden. Saab negó haber cometido delito alguno.

Fue devuelto a Venezuela en 2023 en un intercambio de prisioneros que incluyó a 10 estadounidenses, y fue recibido como un héroe por Maduro.

Un medio venezolano de noticias de investigación, Armando.info, informó que entre 2013 y 2020 Saab obtuvo contratos por valor de más de 10.000 millones de dólares a través de una red de empresas registradas en Panamá, Hong Kong, México, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Dos personas cercanas a la familia de Maduro dijeron que creían que Estados Unidos había reanudado su persecución de Saab en los últimos meses para reforzar la causa penal contra el expresidente venezolano, quien será juzgado en un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York por cargos de narcotráfico.

Pero otras personas familiarizadas con el caso de Saab han restado importancia a la conexión entre ambas causas judiciales. Dijeron que la persecución de Saab por parte del gobierno de Trump obedece en parte al deseo de infligir un daño político a los demócratas, ya que el empresario fue indultado por Biden, un presidente demócrata.

Saab nació en Colombia, se trasladó a Venezuela durante el mandato de Maduro y es ciudadano de ambos países, un hecho que podría complicar su extradición, dijeron algunas de esas personas. La Constitución de Venezuela prohíbe explícitamente la extradición de ciudadanos, aunque algunos expertos jurídicos han argumentado que una disposición de un tratado de 1922 entre Estados Unidos y Venezuela podría permitir excepciones.

Saab utilizó su pasaporte diplomático venezolano como defensa legal durante su anterior causa penal en Estados Unidos, con el argumento de que le otorgaba inmunidad. Los fiscales estadounidenses alegaron entonces que Saab había obtenido su pasaporte venezolano de forma ilegal.

Rodríguez, la nueva dirigente de Venezuela, trabajó con Saab en el pasado, e incluso ayudó a dirigir los esfuerzos del país para resistir las sanciones estadounidenses en medio de los esfuerzos de Trump por derrocar a Maduro durante su primer mandato. Según personas próximas al gobierno de Venezuela, Rodríguez ayudó a Saab a conseguir barcos para importar alimentos.

Sin embargo, el ascenso político de Rodríguez en los años siguientes acabó provocando enfrentamientos con Saab, quien siguió obteniendo contratos para exportar petróleo venezolano por orden de Maduro tras regresar a Venezuela en 2023, según personas cercanas al gobierno y datos internos de la compañía petrolera estatal venezolana.

Estas tensiones se intensificaron hasta llegar a una ruptura tras la caída de Maduro. A petición de Rodríguez, la Marina estadounidense interceptó varios petroleros vinculados a Saab que salieron de puerto sin permiso del gobierno horas después de la captura de Maduro.

En ese momento, Saab denunció como falso el informe de The New York Times sobre sus vínculos con los petroleros.

Dos semanas después de la captura de Maduro, Rodríguez destituyó a Saab de su cargo de ministro de Industrias y empezó a marginar a sus aliados. Más recientemente, despidió a la esposa de Saab, Camilla Fabri, una exmodelo italiana, de su puesto en el gobierno.

