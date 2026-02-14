Refuerza Ayuntamiento de Saltillo pavimentación, espacios públicos y seguridad en el sector Misión Cerritos

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y atender de forma directa las necesidades de la población, el Ayuntamiento de Saltillo implementó una jornada integral de acciones en colonias del sector oriente, que contempla obras de rehabilitación urbana, fortalecimiento de la seguridad y recuperación de espacios públicos. TE PUEDE INTERESAR: Flamazo deja herido a perrito en vivienda al sur de Saltillo; piden apoyo para veterinario

Durante un recorrido reciente por las colonias Misión Cerritos, Valle de los Almendros, Prados de San José y Santa Lucía, el alcalde Javier Díaz González, acompañado por integrantes del Cabildo y titulares de diversas dependencias municipales, sostuvo un encuentro con habitantes del sector, quienes expusieron solicitudes relacionadas con servicios básicos, movilidad y seguridad.

REHABILITAN VIALIDADES CLAVE Como resultado de este acercamiento, se iniciaron trabajos de rehabilitación del pavimento en distintas vialidades, destacando el bulevar Misión Santa Lucía, una de las principales arterias de la zona que presentaba deterioro debido al desgaste natural y a factores como el escurrimiento constante de agua jabonosa proveniente de viviendas cercanas. Estas acciones buscan optimizar el flujo vehicular, reducir riesgos de accidentes y prolongar la durabilidad de la infraestructura, beneficiando tanto a automovilistas como a peatones. De manera paralela, se realizaron labores de reparación en la malla ciclónica del Centro Comunitario Misión Cerritos, ubicado entre las calles Misión de San Andrés, Misión San Francisco y Misión de San Bernardo, con el fin de brindar mayor seguridad a quienes utilizan estas instalaciones para actividades recreativas, deportivas y sociales.

Asimismo, personal de la Dirección de Medio Ambiente, en coordinación con la empresa DAVISA, llevó a cabo inspecciones en plazas públicas y áreas comunes para evaluar su estado y definir acciones de mantenimiento en juegos infantiles, mobiliario urbano y áreas verdes. REFUERZAN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN En materia de seguridad, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana intensificaron los recorridos de vigilancia preventiva en los fraccionamientos intervenidos, con el propósito de inhibir conductas delictivas y fortalecer la tranquilidad de las familias. Adicionalmente, brigadas del programa municipal “Aquí Andamos” instalaron delimitadores de concreto en puntos estratégicos, como Prolongación Imperio Turco y Prolongación María Dolores García Zendejo, para evitar la acumulación de basura y escombro en espacios públicos.