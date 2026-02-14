Refuerza Ayuntamiento de Saltillo pavimentación, espacios públicos y seguridad en el sector Misión Cerritos

Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Refuerza Ayuntamiento de Saltillo pavimentación, espacios públicos y seguridad en el sector Misión Cerritos
    Las acciones municipales incluyen mejoras en pavimento y vigilancia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y calidad de vida en diversas colonias. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz encabezó acciones de pavimentación, rehabilitación de espacios públicos y fortalecimiento de la vigilancia en colonias del oriente de Saltillo

Con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y atender de forma directa las necesidades de la población, el Ayuntamiento de Saltillo implementó una jornada integral de acciones en colonias del sector oriente, que contempla obras de rehabilitación urbana, fortalecimiento de la seguridad y recuperación de espacios públicos.

$!El alcalde Javier Díaz González supervisó los trabajos de rehabilitación vial y atendió directamente las solicitudes de vecinos del sector oriente de Saltillo.
El alcalde Javier Díaz González supervisó los trabajos de rehabilitación vial y atendió directamente las solicitudes de vecinos del sector oriente de Saltillo. CORTESÍA

Durante un recorrido reciente por las colonias Misión Cerritos, Valle de los Almendros, Prados de San José y Santa Lucía, el alcalde Javier Díaz González, acompañado por integrantes del Cabildo y titulares de diversas dependencias municipales, sostuvo un encuentro con habitantes del sector, quienes expusieron solicitudes relacionadas con servicios básicos, movilidad y seguridad.

$!Personal del Ayuntamiento reparó la malla ciclónica del Centro Comunitario Misión Cerritos para garantizar mayor seguridad a los usuarios.
Personal del Ayuntamiento reparó la malla ciclónica del Centro Comunitario Misión Cerritos para garantizar mayor seguridad a los usuarios. CORTESÍA

REHABILITAN VIALIDADES CLAVE

Como resultado de este acercamiento, se iniciaron trabajos de rehabilitación del pavimento en distintas vialidades, destacando el bulevar Misión Santa Lucía, una de las principales arterias de la zona que presentaba deterioro debido al desgaste natural y a factores como el escurrimiento constante de agua jabonosa proveniente de viviendas cercanas.

Estas acciones buscan optimizar el flujo vehicular, reducir riesgos de accidentes y prolongar la durabilidad de la infraestructura, beneficiando tanto a automovilistas como a peatones.

De manera paralela, se realizaron labores de reparación en la malla ciclónica del Centro Comunitario Misión Cerritos, ubicado entre las calles Misión de San Andrés, Misión San Francisco y Misión de San Bernardo, con el fin de brindar mayor seguridad a quienes utilizan estas instalaciones para actividades recreativas, deportivas y sociales.

$!Autoridades municipales supervisaron plazas públicas y áreas verdes para realizar acciones de rehabilitación en beneficio de las familias del sector.
Autoridades municipales supervisaron plazas públicas y áreas verdes para realizar acciones de rehabilitación en beneficio de las familias del sector. CORTESÍA

Asimismo, personal de la Dirección de Medio Ambiente, en coordinación con la empresa DAVISA, llevó a cabo inspecciones en plazas públicas y áreas comunes para evaluar su estado y definir acciones de mantenimiento en juegos infantiles, mobiliario urbano y áreas verdes.

REFUERZAN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

En materia de seguridad, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana intensificaron los recorridos de vigilancia preventiva en los fraccionamientos intervenidos, con el propósito de inhibir conductas delictivas y fortalecer la tranquilidad de las familias.

Adicionalmente, brigadas del programa municipal “Aquí Andamos” instalaron delimitadores de concreto en puntos estratégicos, como Prolongación Imperio Turco y Prolongación María Dolores García Zendejo, para evitar la acumulación de basura y escombro en espacios públicos.

$!Cuadrillas municipales realizaron trabajos de rehabilitación del pavimento en el bulevar Misión Santa Lucía para mejorar la movilidad en el sector.
Cuadrillas municipales realizaron trabajos de rehabilitación del pavimento en el bulevar Misión Santa Lucía para mejorar la movilidad en el sector. CORTESÍA

El alcalde reiteró que estas acciones forman parte de un modelo de atención territorial que prioriza el contacto directo con la población y la solución oportuna de sus demandas.

“Seguimos trabajando en equipo con la ciudadanía para mejorar el entorno urbano, fortalecer la seguridad y elevar la calidad de vida en todos los sectores de Saltillo”, destacó.

Estas intervenciones forman parte de una estrategia permanente orientada a consolidar colonias más seguras, funcionales y con mejores servicios, especialmente en zonas con crecimiento habitacional reciente.

