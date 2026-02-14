Flamazo deja herido a perrito en vivienda al sur de Saltillo; piden apoyo para veterinario

Los propietarios de un perro que resultó con quemaduras tras verse involucrado en un conato de incendio registrado en un domicilio de la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para costear su atención veterinaria y tratar sus lesiones. De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron el pasado martes 10 del mes en curso, en un domicilio ubicado sobre la calle Carlos Fuero, entre Nacional y Democracia, donde el animal se encontraba jugando en el patio cuando accidentalmente derribó un tanque de gas, lo que provocó una fuga. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ¿Recuerdas tu primer amor? El enamoramiento como oportunidad para educar

En ese momento, una mujer que habita en la vivienda y que pertenece a una corporación policial intentó controlar la situación; sin embargo, un flamazo le ocasionó quemaduras en el brazo derecho. Tras lo ocurrido, alrededor de las 18:00 horas se realizó el reporte al número de emergencias 911, movilizándose elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes al arribar confirmaron que la fuga ya había sido controlada, por lo que procedieron únicamente a retirar el tanque para evitar riesgos adicionales. Paramédicos de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a la mujer lesionada, quien posteriormente fue trasladada al Hospital Universitario para su valoración médica y descartar posibles lesiones de gravedad.