Flamazo deja herido a perrito en vivienda al sur de Saltillo; piden apoyo para veterinario

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Flamazo deja herido a perrito en vivienda al sur de Saltillo; piden apoyo para veterinario
    Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para controlar la situación y retirar el tanque de gas. MARTÍN ROJAS

El animal sufrió quemaduras tras un flamazo provocado por una fuga de gas en un domicilio de la colonia Bellavista; sus dueños solicitan apoyo económico para cubrir la atención veterinaria

Los propietarios de un perro que resultó con quemaduras tras verse involucrado en un conato de incendio registrado en un domicilio de la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, solicitaron el apoyo de la ciudadanía para costear su atención veterinaria y tratar sus lesiones.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron el pasado martes 10 del mes en curso, en un domicilio ubicado sobre la calle Carlos Fuero, entre Nacional y Democracia, donde el animal se encontraba jugando en el patio cuando accidentalmente derribó un tanque de gas, lo que provocó una fuga.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ¿Recuerdas tu primer amor? El enamoramiento como oportunidad para educar

$!El perro resultó con quemaduras tras el flamazo provocado por una fuga de gas en un domicilio de la colonia Bellavista.
El perro resultó con quemaduras tras el flamazo provocado por una fuga de gas en un domicilio de la colonia Bellavista. MARTÍN ROJAS

En ese momento, una mujer que habita en la vivienda y que pertenece a una corporación policial intentó controlar la situación; sin embargo, un flamazo le ocasionó quemaduras en el brazo derecho.

Tras lo ocurrido, alrededor de las 18:00 horas se realizó el reporte al número de emergencias 911, movilizándose elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes al arribar confirmaron que la fuga ya había sido controlada, por lo que procedieron únicamente a retirar el tanque para evitar riesgos adicionales.

Paramédicos de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a la mujer lesionada, quien posteriormente fue trasladada al Hospital Universitario para su valoración médica y descartar posibles lesiones de gravedad.

$!Los propietarios del can solicitan el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos de atención veterinaria y ayudar a su recuperación.
Los propietarios del can solicitan el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos de atención veterinaria y ayudar a su recuperación. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y establecer un perímetro de seguridad, con el fin de prevenir otro incidente.

Debido a las lesiones que sufrió el can, los propietarios solicitaron el apoyo de la ciudadanía para poder brindarle atención veterinaria especializada, poniendo a disposición el número telefónico 844 590 7716 para quienes deseen colaborar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuidado Animal
incendios

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo
Despertarse con energía no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino de la calidad del descanso.

¿Te despiertas agotado? El celular sabotea tu sueño