Refuerza DIF Saltillo operativos para proteger a menores en cruceros

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    Refuerza DIF Saltillo operativos para proteger a menores en cruceros
    La dependencia recibe entre 15 y 20 reportes semanales que permiten ubicar puntos donde se presenta la presencia de menores en cruceros de la ciudad. ARCHIVO

La institución municipal ofrece servicios de albergue, atención médica y apoyo alimentario a familias en situación de calle, como parte de sus programas de asistencia social

El DIF Saltillo mantiene un despliegue permanente en las principales avenidas de la ciudad para detectar y atender a familias con menores de 10 años que realizan actividades de mendicidad. Esta estrategia busca salvaguardar la integridad de los niños y ofrecer alternativas de apoyo integral.

Alfonso Figueroa Vicuña, director del DIF Saltillo, explicó que el objetivo primordial es establecer un canal de comunicación efectivo. “Reiteramos el compromiso de estar al pendiente; de poder ser un canal de comunicación para poder recibir las solicitudes, recibir los reportes y de manera inmediata atenderlos”, señaló.

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Actualmente, la institución recibe entre 15 y 20 reportes semanales sobre la presencia de infantes en los cruceros. Los equipos de trabajo social realizan recorridos constantes en puntos críticos como los bulevares Colosio, Figueroa, Venustiano Carranza y el puente de Otilio González.

El funcionario destacó que el abordaje se realiza con extrema cautela para no asustar a las familias involucradas. “Tratamos de ser muy cuidadosos en la forma en cómo nos acercamos con el objetivo de poder evitar algún accidente, ya que normalmente ven las patrullas o ven que tienen ahí los logotipos del DIF y corren”, afirmó.

Durante las intervenciones, se ponen a disposición servicios de albergue, programas alimentarios y atención médica gratuita. “Ponemos a disposición los distintos albergues y programas con el objetivo de dar atención y que el objetivo, de entrada, es poderlos localizar y canalizar”, detalló Figueroa Vicuña.

De acuerdo con los censos realizados por la dependencia, la mayoría de estas personas se encuentran solo de tránsito por la capital. “Hay gente que es de aquí local, hay gente que viene del sur del país a manera de tránsito. En su mayoría son gente de tránsito”, comentó el director.

Además del apoyo humanitario, el DIF supervisa que las actividades no se encuentren fuera de la legalidad vigente. El acercamiento busca identificar necesidades específicas de cada familia y, en caso de detectar irregularidades, proceder con la canalización a las instancias correspondientes.

“Exponemos obviamente también los riesgos de que los niños puedan estar realizando estas dinámicas en estos cruces vehiculares”, subrayó Figueroa, enfatizando que la prioridad es retirar a los menores de las zonas de peligro para su integridad física.

Finalmente, el funcionario recordó que la ciudadanía puede realizar sus reportes directamente al teléfono 844 412 1264. También se reciben peticiones a través de las redes sociales oficiales de la institución para brindar una atención inmediata en el punto señalado.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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