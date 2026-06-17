Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y vialidades ante temporada de lluvias

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    Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y vialidades ante temporada de lluvias
    Cuadrillas municipales realizaron limpieza y retiro de residuos en el arroyo Del Cuatro para prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias. CORTESÍA

El Gobierno de Saltillo reforzó labores de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana para prevenir inundaciones, mejorar la seguridad vial y conservar espacios públicos en distintos sectores de la ciudad

Ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos preventivos en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de reducir riesgos para la población, evitar obstrucciones en cauces naturales y mejorar las condiciones de los espacios públicos.

Como parte de estas acciones, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de deshierbe, retiro de basura y limpieza en el arroyo Del Cuatro, específicamente en el tramo ubicado entre las calles 34 y 17 de la colonia Amistad. Los trabajos buscan mantener libre el cauce y disminuir la posibilidad de encharcamientos o afectaciones derivadas de las precipitaciones.

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$!Las brigadas del programa “Aquí Andamos” reforzaron acciones de mantenimiento en colonias, vialidades y espacios públicos de Saltillo.
Las brigadas del programa “Aquí Andamos” reforzaron acciones de mantenimiento en colonias, vialidades y espacios públicos de Saltillo. CORTESÍA

De manera simultánea, brigadas municipales llevaron a cabo jornadas de limpieza profunda en distintos callejones de la colonia Morelos, donde se retiraron residuos acumulados para mejorar las condiciones sanitarias y prevenir problemas relacionados con la acumulación de desechos.

En materia de movilidad, personal del municipio efectuó trabajos de delimitación de carriles sobre el bulevar Otilio González, entre La Herradura y la calle Libertad, con el propósito de fortalecer la seguridad para automovilistas y peatones que transitan por esta importante vialidad.

$!El municipio también avanzó en la rehabilitación de banquetas y el mejoramiento de áreas verdes para beneficio de la comunidad.
El municipio también avanzó en la rehabilitación de banquetas y el mejoramiento de áreas verdes para beneficio de la comunidad. CORTESÍA

Las acciones también incluyeron la rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico, particularmente sobre la calle Miguel Hidalgo, así como trabajos de embellecimiento y mantenimiento en la plaza pública de la colonia Zapalinamé. El alcalde Javier Díaz González destacó que estas labores forman parte de una estrategia permanente de prevención y mejora urbana para proteger a las familias saltillenses y conservar en buen estado los espacios de convivencia comunitaria.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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