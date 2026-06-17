Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y vialidades ante temporada de lluvias

Ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos preventivos en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de reducir riesgos para la población, evitar obstrucciones en cauces naturales y mejorar las condiciones de los espacios públicos.

Como parte de estas acciones, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de deshierbe, retiro de basura y limpieza en el arroyo Del Cuatro, específicamente en el tramo ubicado entre las calles 34 y 17 de la colonia Amistad. Los trabajos buscan mantener libre el cauce y disminuir la posibilidad de encharcamientos o afectaciones derivadas de las precipitaciones.