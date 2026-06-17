Refuerza Saltillo limpieza de arroyos y vialidades ante temporada de lluvias
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El Gobierno de Saltillo reforzó labores de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana para prevenir inundaciones, mejorar la seguridad vial y conservar espacios públicos en distintos sectores de la ciudad
Ante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Saltillo intensificó los trabajos preventivos en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de reducir riesgos para la población, evitar obstrucciones en cauces naturales y mejorar las condiciones de los espacios públicos.
Como parte de estas acciones, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de deshierbe, retiro de basura y limpieza en el arroyo Del Cuatro, específicamente en el tramo ubicado entre las calles 34 y 17 de la colonia Amistad. Los trabajos buscan mantener libre el cauce y disminuir la posibilidad de encharcamientos o afectaciones derivadas de las precipitaciones.
De manera simultánea, brigadas municipales llevaron a cabo jornadas de limpieza profunda en distintos callejones de la colonia Morelos, donde se retiraron residuos acumulados para mejorar las condiciones sanitarias y prevenir problemas relacionados con la acumulación de desechos.
En materia de movilidad, personal del municipio efectuó trabajos de delimitación de carriles sobre el bulevar Otilio González, entre La Herradura y la calle Libertad, con el propósito de fortalecer la seguridad para automovilistas y peatones que transitan por esta importante vialidad.
Las acciones también incluyeron la rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico, particularmente sobre la calle Miguel Hidalgo, así como trabajos de embellecimiento y mantenimiento en la plaza pública de la colonia Zapalinamé. El alcalde Javier Díaz González destacó que estas labores forman parte de una estrategia permanente de prevención y mejora urbana para proteger a las familias saltillenses y conservar en buen estado los espacios de convivencia comunitaria.