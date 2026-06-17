Literatura, danza y jazz protagonizan nueva jornada del FINA 2026 en Saltillo

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    Literatura, danza y jazz protagonizan nueva jornada del FINA 2026 en Saltillo
    El Tranvía de Acuña ofreció una experiencia literaria con la lectura de poemas del escritor coahuilense Manuel Acuña. CORTESÍA

El Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026 continúa acercando expresiones culturales a la ciudadanía mediante actividades gratuitas en distintos espacios públicos de la ciudad

El Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026 mantiene una intensa agenda cultural que sigue llevando literatura, danza y música a plazas y espacios emblemáticos de la ciudad, consolidándose como uno de los principales encuentros artísticos de la región.

Como parte de las actividades programadas, se realizó una edición especial de El Tranvía de Acuña, una propuesta que combinó turismo y literatura a través de la lectura de poemas del destacado escritor coahuilense Manuel Acuña. La actividad se desarrolló a bordo del tradicional tranvía turístico y contó con la participación de Mario Villanueva, quien compartió la obra del poeta con los asistentes.

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La Plaza de Armas también se convirtió en escenario para las artes escénicas con la presentación de la Compañía Mezquite Danza Contemporánea, dirigida por Jaime Hinojosa. El espectáculo ofreció una propuesta artística basada en la expresión corporal y la creatividad, atrayendo la atención de familias y visitantes que se dieron cita en el corazón de la ciudad.

$!La Compañía Mezquite Danza Contemporánea se presentó ante decenas de asistentes en la Plaza de Armas de Saltillo.
La Compañía Mezquite Danza Contemporánea se presentó ante decenas de asistentes en la Plaza de Armas de Saltillo. CORTESÍA

Más tarde, la música tomó protagonismo con el espectáculo Cine Concierto de Rossy Garza, una producción que rindió homenaje a la identidad cultural de Coahuila mediante una combinación de imágenes, jazz y sonidos tradicionales, creando una experiencia artística para el público.

$!Díaz González destacó que el festival continúa fortaleciendo la convivencia social y la apropiación de los espacios públicos.
Díaz González destacó que el festival continúa fortaleciendo la convivencia social y la apropiación de los espacios públicos. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González destacó que el festival continúa fortaleciendo la convivencia social y la apropiación de los espacios públicos, además de brindar una plataforma para que artistas locales, nacionales e internacionales compartan su talento con la comunidad. Señaló que la programación seguirá durante las próximas semanas con actividades de teatro, música, cine, literatura, danza, artes visuales y arte urbano en distintos puntos de Saltillo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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