Literatura, danza y jazz protagonizan nueva jornada del FINA 2026 en Saltillo

El Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026 mantiene una intensa agenda cultural que sigue llevando literatura, danza y música a plazas y espacios emblemáticos de la ciudad, consolidándose como uno de los principales encuentros artísticos de la región.

Como parte de las actividades programadas, se realizó una edición especial de El Tranvía de Acuña, una propuesta que combinó turismo y literatura a través de la lectura de poemas del destacado escritor coahuilense Manuel Acuña. La actividad se desarrolló a bordo del tradicional tranvía turístico y contó con la participación de Mario Villanueva, quien compartió la obra del poeta con los asistentes.