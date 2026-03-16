Refuerzan infraestructura vial y seguridad urbana en colonia Mirasierra de Saltillo

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Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Refuerzan infraestructura vial y seguridad urbana en colonia Mirasierra de Saltillo
    Las acciones buscan mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida de habitantes del sector. CORTESÍA

Brigadas realizaron labores de pintura y mantenimiento en infraestructura vial

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y con el propósito de fortalecer la seguridad vial y preservar la imagen urbana, brigadas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo labores de mantenimiento y aplicación de pintura en la infraestructura vial del bulevar Mirasierra.

Las acciones consistieron en la aplicación de pintura amarilla en el cordón cuneta del camellón central, con el objetivo de mejorar la delimitación de carriles y garantizar mayor visibilidad para automovilistas y peatones que transitan por esta vialidad estratégica del oriente de Saltillo.

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Complementariamente, cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales intervinieron las barreras de contención del sector, reforzando su visibilidad y contribuyendo a la seguridad de los usuarios de la vía. Estas labores se realizaron en el tramo comprendido entre el bulevar Fundadores y la calle Ensenada, en el fraccionamiento Nuevo Mirasierra.

El alcalde Díaz González destacó que estas acciones se desarrollan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y forman parte del programa permanente de mantenimiento de infraestructura vial, orientado a conservar en óptimas condiciones los principales bulevares y avenidas de la ciudad.

$!La Dirección de Servicios Públicos Municipales pintó barreras para mejorar visibilidad y seguridad en el tramo de Nuevo Mirasierra.
La Dirección de Servicios Públicos Municipales pintó barreras para mejorar visibilidad y seguridad en el tramo de Nuevo Mirasierra.

En paralelo, brigadas de “Aquí Andamos” continúan con la instalación de luminarias nuevas en el bulevar Luis Donaldo Colosio, entre los bulevares José Musa de León y Venustiano Carranza, con el objetivo de eliminar puntos oscuros y fortalecer la seguridad vial.

El alcalde subrayó que estas labores se realizan de manera continua en diversos sectores de Saltillo, en beneficio tanto de las y los habitantes como de quienes visitan la ciudad.

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Asimismo, brigadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable ejecutaron acciones integrales de limpieza general en el tramo del arroyo que atraviesa el fraccionamiento Loma Linda, paralelo al bulevar Centenario de Torreón.

Finalmente, el Gobierno Municipal puso a disposición de la ciudadanía el número del asistente virtual “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, para la atención y reporte de servicios públicos en la localidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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