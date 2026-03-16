Refuerzan infraestructura vial y seguridad urbana en colonia Mirasierra de Saltillo

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, y con el propósito de fortalecer la seguridad vial y preservar la imagen urbana, brigadas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo labores de mantenimiento y aplicación de pintura en la infraestructura vial del bulevar Mirasierra.

Las acciones consistieron en la aplicación de pintura amarilla en el cordón cuneta del camellón central, con el objetivo de mejorar la delimitación de carriles y garantizar mayor visibilidad para automovilistas y peatones que transitan por esta vialidad estratégica del oriente de Saltillo.

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Complementariamente, cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales intervinieron las barreras de contención del sector, reforzando su visibilidad y contribuyendo a la seguridad de los usuarios de la vía. Estas labores se realizaron en el tramo comprendido entre el bulevar Fundadores y la calle Ensenada, en el fraccionamiento Nuevo Mirasierra.

El alcalde Díaz González destacó que estas acciones se desarrollan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y forman parte del programa permanente de mantenimiento de infraestructura vial, orientado a conservar en óptimas condiciones los principales bulevares y avenidas de la ciudad.