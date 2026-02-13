Refuerzan limpieza de arroyo Ceballos en La Aurora y espacios públicos del oriente de Saltillo

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas del programa “Aquí Andamos” intensificaron labores de limpieza profunda y deshierbe en el arroyo Ceballos, a la altura de la colonia Real de Villas de la Aurora.

En el tramo ubicado a un costado de la calle Libertad, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Francisco Arizpe y Ramos, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó el retiro de basura, escombro, maleza y residuos acumulados en el cauce, además de trabajos de deshierbe manual y mecánico.

TE PUEDE INTERESAR: Conmemoran 30 aniversario del COECyT en sesión solemne de Cabildo en Saltillo

El edil señaló que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento y prevención impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de garantizar el flujo adecuado del agua pluvial, reducir riesgos de inundaciones y mejorar las condiciones de salubridad en zonas cercanas.

“En Saltillo trabajamos todos los días para fortalecer la seguridad de nuestras familias que habitan en colonias cercanas a estos cauces naturales, además de disminuir riesgos en la salud al evitar la proliferación de fauna nociva y la acumulación de desechos”, expresó Díaz González.

El alcalde reiteró su llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en arroyos y espacios públicos, con el fin de mantener en óptimas condiciones la infraestructura pluvial.

LIMPIEZA DE CALLEJONES Y ÁREAS VERDES

Como parte del fortalecimiento del entorno urbano, el Gobierno Municipal también realizó acciones de limpieza profunda en callejones del fraccionamiento Mirasierra.

En los pasillos ubicados entre las calles 10 y 12, así como entre las 15 y 17, y 19 y 17, brigadas retiraron basura, escombro y desechos orgánicos, además de realizar deshierbe y barrido manual para prevenir focos de infección.

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de embellecimiento en la entrada norte de la ciudad, específicamente en la Rotonda a Venustiano Carranza y el área de los dinosaurios, sobre la carretera a Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca rehabilitación de plaza en Virreyes Popular con inversión de 613 mil pesos

De igual forma, se reforzaron las labores de limpieza en el bulevar Venustiano Carranza para mejorar la seguridad de peatones y automovilistas.

El Ayuntamiento invitó a la población a colaborar en el cuidado de los espacios públicos y reportar áreas que requieran atención a través del ChatBot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08.