Saltillo: arranca rehabilitación de plaza en Virreyes Popular con inversión de 613 mil pesos

El proyecto fue el más votado en esta zona, lo que permitió su integración tanto al esquema de presupuesto participativo como al programa municipal “Activa tu Parque”, enfocado en recuperar y dinamizar espacios públicos.

Como resultado de la votación ciudadana a través del programa “Participa Saltillo”, el alcalde Javier Díaz González dio inicio a los trabajos de rehabilitación de una plaza pública en la colonia Virreyes Popular, ubicada en el sector norponiente de la ciudad.

Durante el arranque de obra, el edil subrayó que se trata de una intervención definida directamente por los habitantes del sector, lo que —dijo— fortalece la corresponsabilidad ciudadana en la toma de decisiones sobre el uso de recursos públicos.

“Esta obra nace de ustedes. La rehabilitación de esta plaza impactará en la calidad de vida de las familias, generará espacios de convivencia y contribuirá a fortalecer el tejido social”, expresó.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que se destinarán 613 mil pesos para la ejecución del proyecto, con el objetivo de beneficiar a cientos de personas que habitan en esta zona de Saltillo.

Las acciones contemplan la sustitución de bancas y cestos de basura, rehabilitación de rampas de acceso, instalación de pasto sintético y colocación de un nuevo módulo de juegos infantiles. Además, se realizarán trabajos de soldadura, pintura, reforestación, mejoras en el alumbrado y limpieza general del espacio.

La intervención busca no solo mejorar la imagen urbana, sino garantizar condiciones seguras y funcionales para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores que utilizan el área recreativa.

TRABAJO COORDINADO

El alcalde destacó que este tipo de proyectos son posibles gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, además de la participación activa de la ciudadanía.

Por su parte, la diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, señaló que el modelo de presupuesto participativo refleja sensibilidad política y apertura institucional.