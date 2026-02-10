Conmemoran 30 aniversario del COECyT en sesión solemne de Cabildo en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la sesión solemne de Cabildo con motivo del 30 aniversario de la creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECyT), institución que calificó como clave para impulsar el conocimiento, la innovación y el progreso tanto de la capital del estado como de Coahuila.

Durante su mensaje, el edil destacó la estrecha colaboración entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el COECyT, la cual ha permitido fortalecer la competitividad de la ciudad mediante proyectos con impacto directo en la población.

“De este trabajo conjunto han surgido proyectos con impacto directo en la ciudad: desde la capacitación científica de cadetes de la Academia Municipal de Policía, hasta investigaciones en movilidad sustentable, educación ambiental, huertos urbanos y atención a juventudes”, señaló Díaz González.

El alcalde subrayó que esta coordinación va más allá del ámbito académico, ya que la innovación también fortalece la industria, atrae inversiones, genera empleo y contribuye a retener el talento local, mejorando así la calidad de vida de las y los saltillenses.

Asimismo, reconoció el liderazgo y la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo compromiso ha consolidado a la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares de una estrategia de desarrollo a largo plazo para Coahuila.

Por su parte, el doctor Mario Prudencio Valdés Garza, director del COECyT, agradeció el respaldo del gobernador y destacó su apoyo para fortalecer el ecosistema científico y tecnológico en la entidad. También reconoció el liderazgo del alcalde Javier Díaz González y el trabajo conjunto que ha permitido llevar programas de cultura científica a colonias y ejidos.