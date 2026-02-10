Conmemoran 30 aniversario del COECyT en sesión solemne de Cabildo en Saltillo
Reconocen a la institución clave para el impulso de la ciencia, la innovación y el desarrollo de la capital y el estado
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la sesión solemne de Cabildo con motivo del 30 aniversario de la creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECyT), institución que calificó como clave para impulsar el conocimiento, la innovación y el progreso tanto de la capital del estado como de Coahuila.
Durante su mensaje, el edil destacó la estrecha colaboración entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el COECyT, la cual ha permitido fortalecer la competitividad de la ciudad mediante proyectos con impacto directo en la población.
“De este trabajo conjunto han surgido proyectos con impacto directo en la ciudad: desde la capacitación científica de cadetes de la Academia Municipal de Policía, hasta investigaciones en movilidad sustentable, educación ambiental, huertos urbanos y atención a juventudes”, señaló Díaz González.
El alcalde subrayó que esta coordinación va más allá del ámbito académico, ya que la innovación también fortalece la industria, atrae inversiones, genera empleo y contribuye a retener el talento local, mejorando así la calidad de vida de las y los saltillenses.
Asimismo, reconoció el liderazgo y la visión del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo compromiso ha consolidado a la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares de una estrategia de desarrollo a largo plazo para Coahuila.
Por su parte, el doctor Mario Prudencio Valdés Garza, director del COECyT, agradeció el respaldo del gobernador y destacó su apoyo para fortalecer el ecosistema científico y tecnológico en la entidad. También reconoció el liderazgo del alcalde Javier Díaz González y el trabajo conjunto que ha permitido llevar programas de cultura científica a colonias y ejidos.
“Refrendo el compromiso de seguir construyendo un COECyT fuerte, cercano y con impacto social, que articule esfuerzos entre gobierno, academia y sector productivo; que impulse el talento local y que asegure que el conocimiento llegue a quienes más lo necesitan”, afirmó Valdés Garza.
A la sesión solemne asistieron el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; así como el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Ángel Mery Ayup.
También estuvieron presentes exdirectores del COECyT, integrantes de su Junta de Gobierno, funcionarios municipales y estatales, investigadores, representantes de la iniciativa privada y estudiantes, quienes se sumaron a la conmemoración de tres décadas de impulso a la ciencia y la tecnología en Coahuila.