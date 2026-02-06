Refuerzan señalización vial en bulevar Fundadores, en Saltillo

Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Refuerzan señalización vial en bulevar Fundadores, en Saltillo
    El objetivo es ordenar la circulación vehicular y reducir maniobras indebidas. FOTO: CORTESÍA

Delimitación de carriles mejora circulación en principales avenidas

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la movilidad urbana y fortalecer la seguridad vial, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó los trabajos de delimitación de carriles centrales y cordones cuneta en los principales bulevares de la ciudad.

Brigadas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo estas labores con el objetivo de ordenar la circulación vehicular, al definir de manera clara los carriles de tránsito, reducir maniobras indebidas y mejorar el desplazamiento de los automovilistas. Uno de los puntos intervenidos fue el bulevar Fundadores, al oriente de la ciudad.

En este sector, el Ayuntamiento aplicó pintura blanca para la correcta delimitación de los carriles, así como pintura amarilla en los cordones cuneta, con la finalidad de alertar a las y los conductores sobre los límites de la vialidad, la ubicación de camellones y los espacios donde no está permitido estacionarse.

El alcalde Javier Díaz González informó que este tipo de acciones se realizan de manera continua en diversos bulevares de Saltillo, entre ellos Emilio Arizpe de la Maza, Luis Donaldo Colosio, Mirasierra, Francisco Coss, Paseo de la Reforma, Eulalio Gutiérrez Treviño y Jesús Valdés Sánchez, además de otros puntos estratégicos de la ciudad.

El bulevar Fundadores, al oriente de la ciudad, fue uno de los puntos intervenidos. FOTO: CORTESÍA

De forma complementaria, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevó a cabo labores de limpieza general y deshierbe en distintas plazas públicas del fraccionamiento Hacienda Narro. Las cuadrillas municipales intervinieron espacios ubicados entre las calles Rayado, Salada y Riva Palacio, así como en Sabanilla, Cedrito y Zago, entre otras vialidades.

Asimismo, en la colonia Lomas del Refugio, el Gobierno de Saltillo realizó trabajos de mantenimiento en la plaza pública, la cancha deportiva y áreas verdes localizadas entre las calles Tulum, Izapa y Yaxchilán, además de acciones en las calles Tres Zapotes y el bulevar Santa Elena, como parte del compromiso de conservar espacios públicos seguros y funcionales para la convivencia ciudadana.

