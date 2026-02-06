Refuerzan señalización vial en bulevar Fundadores, en Saltillo

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la movilidad urbana y fortalecer la seguridad vial, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó los trabajos de delimitación de carriles centrales y cordones cuneta en los principales bulevares de la ciudad.

Brigadas del programa “Aquí Andamos” llevaron a cabo estas labores con el objetivo de ordenar la circulación vehicular, al definir de manera clara los carriles de tránsito, reducir maniobras indebidas y mejorar el desplazamiento de los automovilistas. Uno de los puntos intervenidos fue el bulevar Fundadores, al oriente de la ciudad.

En este sector, el Ayuntamiento aplicó pintura blanca para la correcta delimitación de los carriles, así como pintura amarilla en los cordones cuneta, con la finalidad de alertar a las y los conductores sobre los límites de la vialidad, la ubicación de camellones y los espacios donde no está permitido estacionarse.

El alcalde Javier Díaz González informó que este tipo de acciones se realizan de manera continua en diversos bulevares de Saltillo, entre ellos Emilio Arizpe de la Maza, Luis Donaldo Colosio, Mirasierra, Francisco Coss, Paseo de la Reforma, Eulalio Gutiérrez Treviño y Jesús Valdés Sánchez, además de otros puntos estratégicos de la ciudad.