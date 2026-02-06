Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo

La familia García Alcalá denunció un reciente intento de despojo de su propiedad, donde personas ajenas a la familia derribaron una barda e intentaron instalar un portón para apoderarse del inmueble, en el centro de Saltillo. “La dueña tiene casi 80 años. Ella quería venir hoy, pero se enfermó por el movimiento y el enojo que tuvo por esta invasión”, comentaron sus hijos, quienes dieron la entrevista para hacer público el caso, que afectó al inmueble marcado con el número 921 de la calle Evaristo Madero, en el centro de Saltillo. Los afectados describieron el incidente como un “atrevimiento exagerado”, una situación que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la propiedad privada en la región. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía General continúa recibiendo denuncias por caso Crevi, en Saltillo MODUS OPERANDI: RAPIDEZ Y MAQUINARIA PESADA De acuerdo con los testimonios, los invasores actuaron con una logística “profesional”, utilizando maquinaria especializada, grúas y personal contratado, que afirmó desconocer quién era su empleador.

El ataque consistió en realizar un boquete en la barda perimetral para introducir equipo pesado e instalar un portón de forma casi instantánea. ”Abrieron el hueco para meter su portón... ya lo han hecho en otros lados y son los mismos”, relataron los familiares. Explicaron que el terreno pertenece legalmente a varios copropietarios, todos familia, incluyendo a la matriarca de casi 80 años. Cuando llegaron para pedir explicaciones a los trabajadores, y no obtuvieron más información de quién estaba detrás del intento de despojo, llamaron a la Policía. Así, cuando llegaron elementos de Seguridad Pública, los trabajadores se retiraron del lugar y se llevaron su estructura (el portón). No fueron detenidos aunque estaban cometiendo un delito en flagrancia, en ese momento era palabra contra palabra y sin una denuncia de por medio.

ANTECEDENTES DE ESPIONAJE A LA PROPIEDAD Este no es el primer ataque que sufre la propiedad de los García Alcalá. Según los registros de la familia, hace aproximadamente tres meses ya habían detectado un agujero menor en la barda. “Andaban tanteando a ver qué pasaba”, explicaron, tras mencionar que en aquella ocasión la familia reparó el daño, pero las personas volvieron, ahora con un despliegue mayor.

Este patrón de conducta sugiere que el grupo dedicado al despojo realiza inspecciones previas en los terrenos para medir la capacidad de respuesta de los dueños, antes de ejecutar una invasión a gran escala.

CLIMA DE INSEGURIDAD Y EXIGENCIA DE JUSTICIA La situación ha generado un profundo estado de estrés e inseguridad en la familia, que cuestiona la efectividad de las leyes frente a delitos patrimoniales tan evidentes. Los afectados subrayaron la contradicción de vivir en un estado considerado “seguro”, mientras su patrimonio puede ser vulnerado en cualquier momento por personas con recursos económicos y maquinaria.