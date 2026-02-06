Saltillo: Inician rehabilitación de la Plaza La Azteca con Presupuesto Participativo 2025

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 6 febrero 2026
    Saltillo: Inician rehabilitación de la Plaza La Azteca con Presupuesto Participativo 2025
    La obra refleja la participación ciudadana en la toma de decisiones junto con el gobierno municipal. FOTO: CORTESÍA

El proyecto fue el más votado por las y los habitantes del sector poniente de Saltillo

Como parte del proceso ciudadano del Presupuesto Participativo 2025, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a la rehabilitación de la Plaza La Azteca, proyecto que resultó el más votado por las y los habitantes del sector poniente de la ciudad.

Durante el arranque de la obra, el edil destacó la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. “Los mejores resultados se logran cuando la gente decide junto con su gobierno y, en esta obra de rehabilitación, la voz de la ciudadanía fue la que decidió. Aquí, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, gobernamos con transparencia, eficiencia y honestidad, con resultados que sí llegan a las colonias y barrios de la ciudad”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Premia Saltillo la confianza ciudadana: Javier Díaz encabeza primer sorteo del Predial 2026

Javier Díaz recordó que durante el año anterior se llevó a cabo el ejercicio del Presupuesto Participativo Saltillo 2025, en el que ciudadanos de los nueve sectores de la ciudad propusieron obras y proyectos acordes a las necesidades de sus colonias, financiados con recursos provenientes del 3 por ciento de lo recaudado del impuesto predial.

Por tratarse de un espacio público, la rehabilitación de la Plaza La Azteca se suma a la estrategia municipal “Activa tu Parque”, uno de los programas insignia de la actual administración. “Lo impulsamos con la firme convicción de que el deporte, la cultura y la convivencia deben estar cerca de la gente, en sus propias colonias, y que cada espacio público recuperado representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de miles de personas”, señaló.

En su intervención, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, destacó que el Presupuesto Participativo fomenta el trabajo en equipo y permite que las familias decidan las prioridades en la aplicación de los recursos públicos. “Esto es trabajar con transparencia”, subrayó.

$!Alcalde afirma que la rehabilitación de la plaza se integra al programa municipal “Activa tu Parque”.
Alcalde afirma que la rehabilitación de la plaza se integra al programa municipal “Activa tu Parque”. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que el proyecto contará con una inversión de 827 mil pesos. Las acciones contemplan la demolición y reparación de banquetas de concreto, la construcción de rampas para personas con discapacidad y el suministro e instalación de malla ciclónica galvanizada.

Además, se realizará la rehabilitación de tableros de básquetbol, la aplicación de microcarpeta, trazo y nivelación del área de juegos, instalación de pasto sintético recuperado, rehabilitación e instalación de un módulo de juegos, así como trabajos de limpieza, soldadura y pintura general. También se incluye la rehabilitación e instalación de bancas, la reparación e instalación de luminarias y reflectores LED, y la rehabilitación del arbolado con poda general.

TE PUEDE INTERESAR: Corporaciones de Seguridad de Saltillo contarán con armamento comprado al Ejército: Javier Díaz

A nombre de las y los beneficiarios, Paulina Aguirre Rodríguez agradeció la realización de la obra, al señalar que no solo mejora la imagen de la plaza, sino que la vuelve más atractiva y funcional para las familias del sector.

Al evento asistieron también Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal; y Alberto Salinas de las Fuentes, director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Parques
Plazas Públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta