Saltillo: Inician rehabilitación de la Plaza La Azteca con Presupuesto Participativo 2025

Como parte del proceso ciudadano del Presupuesto Participativo 2025, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio a la rehabilitación de la Plaza La Azteca, proyecto que resultó el más votado por las y los habitantes del sector poniente de la ciudad.

Durante el arranque de la obra, el edil destacó la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. “Los mejores resultados se logran cuando la gente decide junto con su gobierno y, en esta obra de rehabilitación, la voz de la ciudadanía fue la que decidió. Aquí, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, gobernamos con transparencia, eficiencia y honestidad, con resultados que sí llegan a las colonias y barrios de la ciudad”, expresó.

Javier Díaz recordó que durante el año anterior se llevó a cabo el ejercicio del Presupuesto Participativo Saltillo 2025, en el que ciudadanos de los nueve sectores de la ciudad propusieron obras y proyectos acordes a las necesidades de sus colonias, financiados con recursos provenientes del 3 por ciento de lo recaudado del impuesto predial.

Por tratarse de un espacio público, la rehabilitación de la Plaza La Azteca se suma a la estrategia municipal “Activa tu Parque”, uno de los programas insignia de la actual administración. “Lo impulsamos con la firme convicción de que el deporte, la cultura y la convivencia deben estar cerca de la gente, en sus propias colonias, y que cada espacio público recuperado representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de miles de personas”, señaló.

En su intervención, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, destacó que el Presupuesto Participativo fomenta el trabajo en equipo y permite que las familias decidan las prioridades en la aplicación de los recursos públicos. “Esto es trabajar con transparencia”, subrayó.