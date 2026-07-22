Regidora de Saltillo anuncia curso gratuito de tanatología para personas que han perdido a sus mascotas

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    Regidora de Saltillo anuncia curso gratuito de tanatología para personas que han perdido a sus mascotas
    Saltillo abrirá un curso gratuito de tanatología para apoyar a personas que enfrentan el duelo por la pérdida de sus mascotas, informó la regidora Amal Esper. IA

La convocatoria será publicada el 1 de agosto y el taller se desarrollará durante septiembre en modalidad virtual, con un enfoque especializado en el duelo por la pérdida de animales de compañía

La regidora saltillense Amal Esper adelantó que se pondrá en marcha un curso gratuito de tanatología dirigido a personas que han perdido a sus mascotas para brindar acompañamiento emocional a quienes enfrentan este proceso de duelo.

La edil explicó que la convocatoria será publicada el próximo 1 de agosto, mientras que el curso se desarrollará durante septiembre en cinco sesiones virtuales impartidas por un especialista en tanatología.

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“Estamos por iniciar un curso de tanatología para gente que pierde a sus mascotas. Probablemente hay gente que, como nunca ha vivido con una mascota, no tiene esa empatía, pero de verdad no saben el dolor que se siente cuando tienes una mascota que, a fin de cuentas, es tu compañera”, expresó.

Esper destacó que, para muchas personas, los animales de compañía representan un apoyo emocional importante, especialmente en casos de niñas y niños con autismo o personas que encuentran en ellos compañía y bienestar, por lo que consideró necesario ofrecer espacios que ayuden a afrontar su pérdida.

La regidora indicó que el curso tendrá un cupo inicial para alrededor de 15 participantes; sin embargo, adelantó que, de existir una mayor demanda, se abrirán nuevos grupos para atender a más personas interesadas.

El anuncio se da en el contexto de la discusión pública que ha generado en Saltillo el caso de Rocky, el perro víctima de maltrato que falleció la mañana de este miércoles a causa de las lesiones provocadas presuntamente por Liliana ‘N’, situación que ha reavivado el debate sobre el reconocimiento de los animales como seres sintientes y el vínculo afectivo que muchas familias mantienen con ellos.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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