Regidora de Saltillo anuncia curso gratuito de tanatología para personas que han perdido a sus mascotas

La edil explicó que la convocatoria será publicada el próximo 1 de agosto, mientras que el curso se desarrollará durante septiembre en cinco sesiones virtuales impartidas por un especialista en tanatología.

La regidora saltillense Amal Esper adelantó que se pondrá en marcha un curso gratuito de tanatología dirigido a personas que han perdido a sus mascotas para brindar acompañamiento emocional a quienes enfrentan este proceso de duelo.

“Estamos por iniciar un curso de tanatología para gente que pierde a sus mascotas. Probablemente hay gente que, como nunca ha vivido con una mascota, no tiene esa empatía, pero de verdad no saben el dolor que se siente cuando tienes una mascota que, a fin de cuentas, es tu compañera”, expresó.

Esper destacó que, para muchas personas, los animales de compañía representan un apoyo emocional importante, especialmente en casos de niñas y niños con autismo o personas que encuentran en ellos compañía y bienestar, por lo que consideró necesario ofrecer espacios que ayuden a afrontar su pérdida.

La regidora indicó que el curso tendrá un cupo inicial para alrededor de 15 participantes; sin embargo, adelantó que, de existir una mayor demanda, se abrirán nuevos grupos para atender a más personas interesadas.

El anuncio se da en el contexto de la discusión pública que ha generado en Saltillo el caso de Rocky, el perro víctima de maltrato que falleció la mañana de este miércoles a causa de las lesiones provocadas presuntamente por Liliana ‘N’, situación que ha reavivado el debate sobre el reconocimiento de los animales como seres sintientes y el vínculo afectivo que muchas familias mantienen con ellos.