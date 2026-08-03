Registra Saltillo avance del 45% en plan de infraestructura y obras pluviales

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    Registra Saltillo avance del 45% en plan de infraestructura y obras pluviales
    Los recursos se invierten en pavimentación, rehabilitación de vialidades, bacheo y mantenimiento del asfalto. ESPECIAL

El Municipio ejecuta 185 millones de pesos en obras sociales y proyecta arrancar este año la primera etapa del embovedado en el Arroyo del Cuatro.

El Gobierno Municipal de Saltillo registra un avance superior al 40 por ciento en la ejecución del programa de infraestructura correspondiente a este año, el cual contempla una inversión de 185 millones de pesos destinada principalmente a obras de beneficio social en los sectores con mayores necesidades de la ciudad, informó el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos.

El funcionario explicó que el presupuesto asignado incluye proyectos de pavimentación, rehabilitación de vialidades, bacheo y mantenimiento de la carpeta asfáltica en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura urbana.

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“Llevamos un avance más o menos del 40 por ciento y, en lo que corresponde a obra social, estamos ejecutando 185 millones de pesos. A eso le sumamos toda la infraestructura que se desarrolla en el resto de la ciudad, desde rehabilitación de vialidades hasta el mantenimiento al asfalto”, señaló.

Ante el incremento de las lluvias registrado recientemente en la región sureste de Coahuila, Nerio Maltos indicó que el municipio reforzó la coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y dependencias estatales para validar y ejecutar obras de infraestructura pluvial.

Entre los proyectos en marcha destacan las canalizaciones pluviales en Mirasierra, con una inversión de 25 millones de pesos, así como obras en Puerta Oriente y adecuaciones sobre los bulevares Fundadores y Valdés Sánchez para disminuir el impacto de los escurrimientos provocados por las precipitaciones.

“Este año proyectamos obras importantes en materia pluvial, considerando que el clima ha cambiado, que hemos tenido lluvias muy intensas y que todavía no inicia la temporada de huracanes, pero ya se han presentado tormentas que han afectado la infraestructura”, afirmó.

En cuanto al proyecto integral del Arroyo del Cuatro, el director adelantó que la primera etapa requerirá una inversión cercana a los 450 millones de pesos, con recursos estatales, federales y municipales. Añadió que ya existen avances en la liberación de derechos de vía y en la negociación de predios para iniciar los trabajos antes de que concluya el año.

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Respecto a las adecuaciones viales en el entorno de la Expo Rodeo, precisó que no se reducirá la capacidad de circulación del bulevar Fundadores. En cambio, se construirá un carril adicional sobre la avenida Rodeo —antes Centenario Torreón—, además de una rotonda y mejoras en la incorporación con el bulevar Valdés Sánchez para agilizar el flujo vehicular.

Finalmente, Nerio Maltos estimó que el 55 por ciento restante del presupuesto de infraestructura quedará comprometido antes de finalizar el ejercicio fiscal, ya que la mayoría de las obras programadas se encuentran asignadas mediante procesos de licitación.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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