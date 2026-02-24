Rehabilitación de vialidades en Saltillo avanza en bulevares y colonias

Saltillo
/ 24 febrero 2026
    Rehabilitación de vialidades en Saltillo avanza en bulevares y colonias
    Brigadas del programa “Aquí Andamos” intervienen tramos con mayor desgaste para reducir riesgos a automovilistas y peatones. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo refuerza trabajos de bacheo y recarpeteo en avenidas principales y colonias, priorizando zonas de alto flujo vehicular y reportes ciudadanos

Con el propósito de optimizar la movilidad urbana y reducir riesgos para conductores y peatones, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un programa permanente de rehabilitación de vialidades en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que las labores se concentran tanto en colonias como en avenidas de alto flujo vehicular, donde el desgaste del pavimento es mayor. Señaló que las intervenciones responden principalmente a reportes ciudadanos recibidos a través del Chat Bot “Saltillo Fácil” y otras vías de atención directa.

Con maquinaria especializada y asfalto caliente, el Ayuntamiento interviene calles en colonias y avenidas principales para mejorar la movilidad urbana.
Con maquinaria especializada y asfalto caliente, el Ayuntamiento interviene calles en colonias y avenidas principales para mejorar la movilidad urbana. CORTESÍA

Las acciones contemplan el retiro de carpeta asfáltica dañada, aplicación de asfalto caliente y nivelación de superficies, con el objetivo de prolongar la vida útil de las calles y mejorar las condiciones de tránsito. Para ello, el Municipio emplea maquinaria especializada que utiliza tecnología térmica para sellar y reforzar las áreas intervenidas.

Entre los puntos donde se han desarrollado trabajos recientes se encuentran tramos de los bulevares Venustiano Carranza e Isidro López Zertuche, así como vialidades al interior de la colonia Jesús Cabello, particularmente sobre Escuadrón de la Aviación, en el sector oriente de la ciudad.

Asimismo, brigadas municipales han intervenido calles en fraccionamientos como Saltillo 2000, Misión Cerritos y Las Brisas, donde se han realizado labores de mantenimiento correctivo y preventivo.

Cuadrillas municipales realizan trabajos de recarpeteo en el bulevar Venustiano Carranza como parte del programa permanente de rehabilitación vial en Saltillo.
Cuadrillas municipales realizan trabajos de recarpeteo en el bulevar Venustiano Carranza como parte del programa permanente de rehabilitación vial en Saltillo. CORTESÍA

Díaz González destacó que estas acciones forman parte de una estrategia continua que busca no solo mejorar la infraestructura urbana, sino también fortalecer la seguridad vial y la imagen de la capital coahuilense.

El edil subrayó que el mantenimiento de calles es una tarea permanente que requiere coordinación institucional y atención prioritaria en zonas de mayor tránsito, a fin de garantizar traslados más seguros y ágiles para la población.

