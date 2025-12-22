Rehabilitan campos de sóftbol en el Parque Jesús Carranza de Saltillo; beneficiarán a más de 14 mil personas

Saltillo
/ 22 diciembre 2025
    Rehabilitan campos de sóftbol en el Parque Jesús Carranza de Saltillo; beneficiarán a más de 14 mil personas
    El Ayuntamiento de Saltillo entregó la rehabilitación de dos campos de sóftbol, obra que beneficiará a más de 14 mil habitantes del sector y fomentará la práctica deportiva. FOTO: CORTESÍA

La obra forma parte de la estrategia Activa tu Parque y busca fortalecer la actividad deportiva y la prevención social en colonias cercanas al parque, con una inversión de 9.1 millones de pesos

La rehabilitación de dos campos de sóftbol en el Parque Jesús Carranza beneficiará directamente a más de 14 mil personas que viven en su entorno inmediato, además de impulsar la práctica deportiva, informó el Ayuntamiento de Saltillo durante la entrega de la obra.

$!Durante la entrega de la obra, el alcalde Javier Díaz destacó que la inversión en espacios deportivos fortalece el tejido social.
Durante la entrega de la obra, el alcalde Javier Díaz destacó que la inversión en espacios deportivos fortalece el tejido social. FOTO: CORTESÍA

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González afirmó que este tipo de intervenciones no solo se enfocan en mejorar la infraestructura urbana, sino en fortalecer el tejido social a través del deporte y la cultura. “Cuando tenemos a jóvenes en el deporte y en la cultura, estamos previniendo adicciones e inseguridad; se genera disciplina que después se refleja en la escuela, en la familia y en la vida laboral”.

TE PUEDE INTERESAR: Centro Frayba, que preside el obispo de Saltillo Raúl Vera, obtiene reconocimiento de Países Bajos

$!Con una inversión de 9.1 millones de pesos, se realizaron trabajos integrales en las canchas, incluyendo nuevo pasto sintético, bardas perimetrales, malla ciclónica, dogouts y sistema de iluminación.
Con una inversión de 9.1 millones de pesos, se realizaron trabajos integrales en las canchas, incluyendo nuevo pasto sintético, bardas perimetrales, malla ciclónica, dogouts y sistema de iluminación. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, el director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Alberto Salinas, comentó que la obra representó una inversión de 9.1 millones de pesos, con la cual se rehabilitaron de manera integral ambas canchas. Los trabajos incluyeron la sustitución total del pasto sintético, construcción de barda perimetral de concreto, instalación de malla ciclónica y de nylon, nuevos dogouts, reflectores de alta calidad, juegos de almohadillas, además de pintura y limpieza general.

Agregó que este espacio se convierte en el décimo parque rehabilitado en Saltillo mediante la estrategia Activa tu Parque, un programa que articula esfuerzos entre municipio, iniciativa privada, asociaciones civiles y vecinos. “Transformamos espacios públicos en lugares dignos, seguros y llenos de vida, promoviendo la convivencia y la participación ciudadana”, dijo.

$!Vecinas y vecinos del sector participaron en la entrega de los campos rehabilitados, que representan un espacio de identidad, convivencia y tradición para generaciones de deportistas saltillenses.
Vecinas y vecinos del sector participaron en la entrega de los campos rehabilitados, que representan un espacio de identidad, convivencia y tradición para generaciones de deportistas saltillenses. FOTO: CORTESÍA

El alcalde añadió que, a través de este programa, se han invertido más de 35 millones de pesos en la rehabilitación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad y aseguró que esto permite que 109 mil saltillenses tengan acceso a un parque o plaza rehabilitada a menos de cinco minutos caminando desde sus hogares. “Eso es lo que genera comunidad y fortalece a las familias”, dijo.

$!El Parque Jesús Carranza se convirtió en el décimo espacio rehabilitado mediante la estrategia Activa tu Parque, que suma esfuerzos entre el municipio, iniciativa privada, asociaciones civiles y vecinos.
El Parque Jesús Carranza se convirtió en el décimo espacio rehabilitado mediante la estrategia Activa tu Parque, que suma esfuerzos entre el municipio, iniciativa privada, asociaciones civiles y vecinos. FOTO: CORTESÍA

En representación de las personas beneficiarias, Olivia Guadalupe de la Torre Contreras habló del valor simbólico del espacio rehabilitado. “Este campo representa un lugar donde generaciones han aprendido a trabajar en equipo y a creer en sí mismas. No solo es deporte, es identidad y tradición”.

Temas


obras públicas
Parques

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
En su camino a Palacio Nacional, López Beltrán ya ha tenido roces con Sheinbaum, con quien, de acuerdo con Rock, la relación es cada vez más distante.

Andy López no se ve en la Presidencia en 2030, pero sí en el 2036; este es su plan
true

Con Morena no; con el PRI sí: UDC postulará a candidatos priistas bajo sus siglas en 2026
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
La audiencia se desarrolla de forma privada, donde el juez de control escucha la teoría del caso de la Fiscalía Anticorrupción y los datos de prueba presentados por la defensa de la exalcaldesa.

Tania Flores acude a audiencia de vinculación en Saltillo por presunto delito de corrupción
En su primer año de regreso al cargo, el Sr. Trump ha adoptado sin complejos los atributos de la realeza, al tiempo que ha ejercido su poder para transformar el gobierno y la sociedad estadounidenses a su antojo.

Trump lleva la ‘presidencia imperial’ estadounidense a un nuevo nivel
El alimento clave para ganar músculo

El alimento clave para ganar músculo
Disfruten estas galletas llenas de aroma y sabor, perfectas para acompañar la temporada de posadas.

El jengibre: raíz de fuego, memoria y aroma