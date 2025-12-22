Rehabilitan campos de sóftbol en el Parque Jesús Carranza de Saltillo; beneficiarán a más de 14 mil personas

La rehabilitación de dos campos de sóftbol en el Parque Jesús Carranza beneficiará directamente a más de 14 mil personas que viven en su entorno inmediato, además de impulsar la práctica deportiva, informó el Ayuntamiento de Saltillo durante la entrega de la obra.

Durante el evento, el alcalde Javier Díaz González afirmó que este tipo de intervenciones no solo se enfocan en mejorar la infraestructura urbana, sino en fortalecer el tejido social a través del deporte y la cultura. “Cuando tenemos a jóvenes en el deporte y en la cultura, estamos previniendo adicciones e inseguridad; se genera disciplina que después se refleja en la escuela, en la familia y en la vida laboral”. TE PUEDE INTERESAR: Centro Frayba, que preside el obispo de Saltillo Raúl Vera, obtiene reconocimiento de Países Bajos

Asimismo, el director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), Alberto Salinas, comentó que la obra representó una inversión de 9.1 millones de pesos, con la cual se rehabilitaron de manera integral ambas canchas. Los trabajos incluyeron la sustitución total del pasto sintético, construcción de barda perimetral de concreto, instalación de malla ciclónica y de nylon, nuevos dogouts, reflectores de alta calidad, juegos de almohadillas, además de pintura y limpieza general. Agregó que este espacio se convierte en el décimo parque rehabilitado en Saltillo mediante la estrategia Activa tu Parque, un programa que articula esfuerzos entre municipio, iniciativa privada, asociaciones civiles y vecinos. “Transformamos espacios públicos en lugares dignos, seguros y llenos de vida, promoviendo la convivencia y la participación ciudadana”, dijo.

El alcalde añadió que, a través de este programa, se han invertido más de 35 millones de pesos en la rehabilitación de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad y aseguró que esto permite que 109 mil saltillenses tengan acceso a un parque o plaza rehabilitada a menos de cinco minutos caminando desde sus hogares. “Eso es lo que genera comunidad y fortalece a las familias”, dijo.