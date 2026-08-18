Rehabilitan canchas del Parque Lineal al sur de Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que realiza trabajos de rehabilitación en las canchas de fútbol rápido y básquetbol del Parque Lineal, ubicado en el sector Vicente Guerrero, al sur de la ciudad. En la cancha de fútbol rápido se llevan a cabo labores de nivelación del terreno para posteriormente colocar pasto artificial. También se instala malla ciclónica en el perímetro del espacio deportivo.

De acuerdo con el Municipio, las intervenciones forman parte del programa Aquí Andamos y buscan recuperar espacios públicos y mejorar la infraestructura destinada a niñas, niños, jóvenes y familias. El Parque Lineal cuenta con más de dos kilómetros de espacios al aire libre, entre ellos un circuito para trote, ciclovía, canchas de fútbol y básquetbol, así como áreas destinadas al skate y bicicross.

Además de las obras deportivas, brigadas del programa realizan trabajos de reacondicionamiento de áreas verdes, poda de árboles, deshierbe y limpieza a lo largo del parque, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las acciones se extendieron al bulevar Jesús Valdés Sánchez, donde cuadrillas de Embellecimiento Urbano realizaron labores de limpieza en vialidades y camellones, principalmente en el cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez.

El Municipio señaló que el programa Aquí Andamos mantiene intervenciones en distintos sectores de Saltillo enfocadas en vialidades, espacios públicos y áreas verdes.