Rehabilitan canchas del Parque Lineal al sur de Saltillo

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    Rehabilitan canchas del Parque Lineal al sur de Saltillo
    Trabajadores preparan la cancha de fútbol rápido del Parque Lineal para la colocación de pasto artificial. CORTESÍA

El Municipio realiza trabajos en las áreas de fútbol rápido y básquetbol, además de labores de mantenimiento en distintos puntos del parque

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que realiza trabajos de rehabilitación en las canchas de fútbol rápido y básquetbol del Parque Lineal, ubicado en el sector Vicente Guerrero, al sur de la ciudad.

En la cancha de fútbol rápido se llevan a cabo labores de nivelación del terreno para posteriormente colocar pasto artificial. También se instala malla ciclónica en el perímetro del espacio deportivo.

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De acuerdo con el Municipio, las intervenciones forman parte del programa Aquí Andamos y buscan recuperar espacios públicos y mejorar la infraestructura destinada a niñas, niños, jóvenes y familias.

El Parque Lineal cuenta con más de dos kilómetros de espacios al aire libre, entre ellos un circuito para trote, ciclovía, canchas de fútbol y básquetbol, así como áreas destinadas al skate y bicicross.

$!Brigadas municipales realizaron labores de limpieza en vialidades y camellones de Saltillo.
Brigadas municipales realizaron labores de limpieza en vialidades y camellones de Saltillo. CORTESÍA

Además de las obras deportivas, brigadas del programa realizan trabajos de reacondicionamiento de áreas verdes, poda de árboles, deshierbe y limpieza a lo largo del parque, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Las acciones se extendieron al bulevar Jesús Valdés Sánchez, donde cuadrillas de Embellecimiento Urbano realizaron labores de limpieza en vialidades y camellones, principalmente en el cruce con el periférico Luis Echeverría Álvarez.

$!Las acciones de mantenimiento incluyen poda de árboles y reacondicionamiento de áreas verdes.
Las acciones de mantenimiento incluyen poda de árboles y reacondicionamiento de áreas verdes. CORTESÍA

El Municipio señaló que el programa Aquí Andamos mantiene intervenciones en distintos sectores de Saltillo enfocadas en vialidades, espacios públicos y áreas verdes.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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