Últimos lugares para la Carrera 5K Unidos por la Seguridad en Saltillo

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    Últimos lugares para la Carrera 5K Unidos por la Seguridad en Saltillo
    Ciudadanos y elementos de corporaciones de seguridad participarán en la tercera edición de la carrera. CORTESÍA

La tercera edición se correrá este domingo 23 de agosto; los participantes inscritos podrán recoger su kit un día antes en el Gimnasio Municipal

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que aún quedan lugares disponibles para participar en la tercera edición de la Carrera 5K Unidos por la Seguridad, programada para este domingo 23 de agosto.

La competencia comenzará a las 8:00 horas y tendrá como punto de salida y meta la Gran Plaza del Centro Metropolitano. La cuota de recuperación para inscribirse es de 200 pesos.

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Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, invitó a la ciudadanía a sumarse al evento, en el que participarán también integrantes de corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, así como elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

“Ya tenemos todo listo para la tercera edición de la carrera más segura del país, que se llevará a cabo este domingo 23 de agosto, así que no dejen pasar la oportunidad de formar parte de esta experiencia”, señaló.

ENTREGARÁN KITS EL SÁBADO

Las personas que ya completaron su inscripción podrán recoger su kit este sábado 22 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas, en las instalaciones del Gimnasio Municipal.

$!La Carrera 5K Unidos por la Seguridad se realizará este domingo 23 de agosto, a partir de las 8:00 horas.
La Carrera 5K Unidos por la Seguridad se realizará este domingo 23 de agosto, a partir de las 8:00 horas. CORTESÍA

De acuerdo con Garza Félix, el paquete incluirá playera, número y chip para participar en la carrera.

Quienes aún deseen registrarse pueden hacerlo de manera presencial en las oficinas de Go Time, ubicadas en Profesora Isabel Siller 169, en Lomas de Peña; Café Campestre, en carretera Los Valdez 6922, local 5 de Plaza Aurora; Cloroformo Gym, en lateral del periférico Luis Echeverría Sur 3409, colonia Vicente Guerrero; y Tessen, en bulevar Moctezuma 1685, local 7, colonia Los Pinos.

También permanecen habilitadas las inscripciones en línea mediante las plataformas Go Time y Boletópolis.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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