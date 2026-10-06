$!Rentar en el Centro de Madrid, hasta más barato que en el norte de Saltillo

Rentar una casa al norte de Saltillo puede llegar a ser más caro que rentar un departamento en el centro de Madrid, España, de acuerdo con las plataformas Idealista y Nocnok Inmuebles revisadas este lunes por VANGUARDIA. De acuerdo a los sitios web, la renta de una casa en el fraccionamiento San Alberto tiene un costo de 60 mil pesos mensuales, en una residencia de cuatro recámaras, cinco baños y medio, jacuzzi, dos terrazas, lavandería y cochera para cuatro automóviles.

El anuncio además detalla que cuenta con un asador, 500 metros cuadrados de construcción y 628 de terreno. Otras opciones que se anuncian en el portal Nocnok Inmuebles muestran la renta de propiedades con características similares como una casa ambueblada en Los Pinos en 50 mil pesos.

Cuenta con tres recámaras con baño, sala de televisión, sala de oficina, dos medios baños, aire acondicionado y “lujoso comedor”. Casas similares en tamaño, amenidades y precio se pueden encontrar también en sectores como Valle Real, Quinta Real, Jardines de Versalles o Valle Hermoso.

En cambio y tomando en cuenta una importante diferencia en el tamaño, con precios similares se puede rentar un departamento de precio similar en la zona más turística de Madrid, capital de España. Por ejemplo, un “piso” de dos habitaciones, 124 metros cuadrados, amueblado, con bañera, cocina equipada, calefacción, un baño, aire acondicionado, construido en 1905, lavadora y un balcón, se renta por 2 mil 400 euros al mes, aproximadamente 48 mil 700 pesos. El anuncio indica que se encuentra sobre la calle de la Cruz, es decir a tres minutos caminando de la Puerta del Sol y la Real Casa de Correos, a 10 minutos caminando de la Plaza Mayor, a 14 minutos a pie del Museo Nacional del Prado o de la Fuente de Cibeles y a 16 minutos caminando del Palacio Real de Madrid.

Por 2 mil 315 euros al mes -aproximadamente 47 mil pesos- se puede rentar un departamento amueblado de 70 metros cuadrados, alberca, una habitación, un baño, calefacción y aire acondicionado. Al encontrarse sobre la Calle de la Bola, de igual manera está a escasos metros de los principales sitios turísticos como la Gran Vía, el Palacio Real y el Parque del Retiro. SALTILLO NO TIENE DEMANDA DE CASAS DE LUJO En julio de este año, VANGUARDIA publicó que Saltillo cuenta con oferta de casas de lujo mas no así su demanda, luego de encontrar casas en venta de hasta 50 millones de pesos que permanecen más de un año anunciadas. Entonces, César Peña Ortiz, expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Saltillo, expuso que “para ese nivel de precios, muchas veces los compradores potenciales son personas que vienen de otros estados o países a vivir a Saltillo. Son quienes pueden pagar esas cantidades, pero no necesariamente están aquí en este momento”.

Asimismo expuso que es entendible la tardanza en la venta de las propiedades considerando su precio al público, pues las que rondan los 1.2 o 1.5 millones de pesos están poco tiempo anunciadas cuando ya se logran vender por parte de los profesionales inmobiliarios. ESTALLAN PROTESTAS POR VIVIENDA...EN MADRID Los altos precios de las rentas han generado una convulsión política en España en las últimas semanas luego de que el pasado 23 de septiembre fue desahuciada de su departamento una mujer de 87 años de su departamento en el centro de Madrid. El caso se volvió un símbolo de protesta para cientos de personas que la última semana se han manifestado tanto en la capital como en otras ciudades del país ibérico. El gobierno encabezado por Pedro Sánchez propuso dos decretos para regular los precios de las rentas, que entre otras cosas proponían la prohibición de los desahucios de personas vulnerables y contratos de renta indefinidos.

Además propuso prorrogar los contratos de renta hasta 2030, vetar a los fondos de inversión para que no compren departamentos hasta 2028, así como brindar créditos sin intereses para motivar la compra de viviendas. Ambos decretos fueron derogados por el Congreso el viernes pasado por lo que este lunes Sánchez anunció que se realizarán las elecciones generales el próximo 29 de noviembre por lo que se disuelven las Cortes y los decretos -modificados para no volver a presentarse textualmente- se votarán en un órgano legislativo más reducido llamado Diputación Permanente.