Reparaban adultos mayores una camioneta y terminan atropellados por la unidad en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Reparaban adultos mayores una camioneta y terminan atropellados por la unidad en Saltillo
    Uno de los afectados fue trasladado al ISSSTE para recibir atención médica, mientras que el propietario de la unidad permaneció en el lugar tras ser valorado. ULISES MARTÍNEZ

Uno de los hombres sufrió lesiones que requirieron su traslado al ISSSTE para recibir atención médica, mientras que el otro presentó golpes menores y permaneció en el lugar

Dos hombres de la tercera edad que se encontraban realizando labores mecánicas de reparación a una camioneta resultaron lesionados la tarde de este jueves, luego de que el vehículo que reparaban avanzara de manera repentina en calles de la Zona Centro de Saltillo.

El accidente ocurrió minutos después de las 13:00 horas sobre la calle Francisco Zarco, antes del cruce con Ignacio La Llave, cuando los hombres se encontraban realizando trabajos mecánicos a una camioneta Ford.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/despiden-a-blanca-edith-en-ceremonia-privada-en-saltillo-NC21011369
$!Dos adultos mayores resultaron lesionados luego de que una camioneta avanzara repentinamente mientras realizaban trabajos mecánicos en calles de la zona centro.
Dos adultos mayores resultaron lesionados luego de que una camioneta avanzara repentinamente mientras realizaban trabajos mecánicos en calles de la zona centro. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a las declaraciones de los participantes, la camioneta encendió al momento de juntar unos cables y avanzó, golpeando con la parte frontal a José Luis ¨N¨, de 74 años, y a José Natalio ¨N¨, propietario de la unidad. Ambos fueron derribados sobre el pavimento.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la calle Francisco Zarco para brindar atención a los hombres lesionados tras el accidente registrado la tarde de este jueves.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la calle Francisco Zarco para brindar atención a los hombres lesionados tras el accidente registrado la tarde de este jueves. ULISES MARTÍNEZ

Testigos solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias, pues al salir de sus casas y verlos en el piso, pensaron que el vehículo había pasado por encima de ellos, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a los lesionados.

Uno de los hombres fue trasladado a las instalaciones del ISSSTE para recibir atención médica, mientras que el otro permaneció en el sitio tras ser valorado por los socorristas y no presentar lesiones de consideración.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Oculista electoral

Oculista electoral
true

La pequeña diferencia entre Rocha Moya y Maru Campos

true

POLITICÓN: ¿Qué pasará con Óscar Nájera? Rector de la UAdeC pide aplicar Código de Ética ‘parejo’
Especialistas en movilidad advirtieron que, aunque la construcción de puentes y distribuidores viales puede reducir temporalmente el tráfico en Saltillo, el crecimiento constante del parque vehicular vuelve insuficientes estas obras con el paso de los años.

Saltillo: Ampliación del Periférico LEA se estima en 900 mdp; análisis se hizo desde 2016
Más de 800 módulos del INE en el resto del país continuarán operando con normalidad durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026.

Coahuila: modificará INE horario de atención en módulos durante el Mundial 2026
Mateo Valdez, Rocco Arellano y Carlos Sámano subieron al podio nacional en Puebla.

Coahuila gana bronce en tenis de mesa Sub 19 de la Olimpiada Nacional 2026
Guatemala se convertiría en el segundo país de la región que permite la acción militar conjunta contra grupos delictivos dentro de sus fronteras.

Guatemala acuerda ataques conjuntos con EU contra el narcotráfico
Personal médico traslada a un paciente con ébola a un centro de tratamiento, teniendo las medidas necesarias para no resultar contagiados.

Por qué los brotes de ébola y hantavirus han confundido a los científicos