Reparaban adultos mayores una camioneta y terminan atropellados por la unidad en Saltillo

Dos hombres de la tercera edad que se encontraban realizando labores mecánicas de reparación a una camioneta resultaron lesionados la tarde de este jueves, luego de que el vehículo que reparaban avanzara de manera repentina en calles de la Zona Centro de Saltillo. El accidente ocurrió minutos después de las 13:00 horas sobre la calle Francisco Zarco, antes del cruce con Ignacio La Llave, cuando los hombres se encontraban realizando trabajos mecánicos a una camioneta Ford.

Conforme a las declaraciones de los participantes, la camioneta encendió al momento de juntar unos cables y avanzó, golpeando con la parte frontal a José Luis ¨N¨, de 74 años, y a José Natalio ¨N¨, propietario de la unidad. Ambos fueron derribados sobre el pavimento.

Testigos solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias, pues al salir de sus casas y verlos en el piso, pensaron que el vehículo había pasado por encima de ellos, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a los lesionados. Uno de los hombres fue trasladado a las instalaciones del ISSSTE para recibir atención médica, mientras que el otro permaneció en el sitio tras ser valorado por los socorristas y no presentar lesiones de consideración.