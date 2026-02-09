Reparan bulevares clave, como V. Carranza, para la seguridad vial en Saltillo

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la movilidad urbana y reforzar la seguridad vial, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, intensificó los trabajos de rehabilitación de calles y avenidas en distintos sectores de la ciudad.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” mantiene labores de atención en puntos con pavimento dañado sobre el bulevar Venustiano Carranza, al norte de la capital, una de las vialidades con mayor flujo vehicular.

En esta zona, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajan con maquinaria especializada para eliminar hundimientos y grietas que representan un riesgo para automovilistas, usuarios del transporte público, ciclistas y peatones.

“Nuestro compromiso es trabajar todos los días para mejorar la fluidez del tránsito y reducir los tiempos de traslado en las principales vialidades de nuestro Saltillo”, manifestó el alcalde Javier Díaz González.