Reparan bulevares clave, como V. Carranza, para la seguridad vial en Saltillo

Saltillo
/ 9 febrero 2026
    Se atienden daños en el pavimento del bulevar Venustiano Carranza, una de las vialidades con mayor flujo vehicular. FOTO: CORTESÍA

Cuadrillas especializadas eliminan hundimientos y grietas que representan riesgos para automovilistas, ciclistas, peatones y transporte público

Como parte de las acciones permanentes para mejorar la movilidad urbana y reforzar la seguridad vial, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, intensificó los trabajos de rehabilitación de calles y avenidas en distintos sectores de la ciudad.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa “Aquí Andamos” mantiene labores de atención en puntos con pavimento dañado sobre el bulevar Venustiano Carranza, al norte de la capital, una de las vialidades con mayor flujo vehicular.

En esta zona, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajan con maquinaria especializada para eliminar hundimientos y grietas que representan un riesgo para automovilistas, usuarios del transporte público, ciclistas y peatones.

“Nuestro compromiso es trabajar todos los días para mejorar la fluidez del tránsito y reducir los tiempos de traslado en las principales vialidades de nuestro Saltillo”, manifestó el alcalde Javier Díaz González.

$!Las obras incluyen acciones de nivelación y limpieza para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Las obras incluyen acciones de nivelación y limpieza para mejorar la calidad de vida de los habitantes. FOTO: CORTESÍA

De manera simultánea, personal del Gobierno Municipal realizó trabajos de rehabilitación en diversos tramos de la avenida Paseo de San Patricio, entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Paseo de las Rosas. En este punto se retiró el pavimento deteriorado y se aplicó carpeta asfáltica nueva, además de acciones de nivelación y limpieza, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las y los habitantes del sector.

El edil señaló que estas acciones no solo fortalecen la imagen urbana de colonias y bulevares, sino que también generan entornos más ordenados y funcionales, facilitan el acceso a comercios, escuelas, centros de trabajo y servicios, y contribuyen al impulso del desarrollo económico y social del municipio.

Asimismo, brigadas de “Aquí Andamos” atendieron diversos puntos con daños en el pavimento sobre el bulevar José Musa de León, en el tramo comprendido entre los bulevares José Narro Robles y Luis Donaldo Colosio.

De igual forma, el Ayuntamiento de Saltillo realizó trabajos de reparación de la carpeta asfáltica en el bulevar Javier García Villarreal, entre la calle Palacio de Justicia y el bulevar Museo del Desierto, en la colonia Saltillo 2000; así como en el bulevar Santa Lucía, entre Prolongación Imperio Turco y Prolongación María Dolores Zendejo, en la colonia Misión Cerritos, al oriente de la ciudad.

Finalmente, Javier Díaz González puso a disposición de la ciudadanía el número del asistente virtual “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, a través del cual la población puede reportar daños en el pavimento de sus colonias y vialidades, a fin de canalizar de manera oportuna las solicitudes de atención.

Temas


Calles
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

