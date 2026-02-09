Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, mediante la Unidad de Policía Cibernética, logró la detención de un joven señalado como probable responsable de la venta clandestina de cerveza a través de redes sociales, práctica que incluía la entrega del producto directamente en domicilios particulares.

De acuerdo con la información oficial, los agentes especializados detectaron un anuncio difundido en plataformas digitales en el que se ofrecía “cerveza clandestina” de diversas marcas, así como botellas y cigarros, sin contar con los permisos correspondientes para su comercialización. A partir de esta publicación, se inició un trabajo de seguimiento digital y de campo para ubicar al presunto vendedor.

Las investigaciones permitieron localizar al individuo en las inmediaciones del Hospital General de Saltillo, donde finalmente fue interceptado por los elementos de la Policía Cibernética. En el lugar fue detenido Jonathan Emanuel “N”, de 23 años de edad.