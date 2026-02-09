Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales

Saltillo
/ 9 febrero 2026
    Saltillo: cae por venta clandestina de cerveza vía redes sociales
    El detenido fue ubicado en los alrededores del Hospital General, donde también se aseguró un vehículo Nissan Tsuru. FOTO: CORTESÍA

La Unidad de Policía Cibernética de Saltillo detectó anuncios en redes sociales que ofrecían cerveza, botellas y cigarros; tras un operativo, fue detenido un joven de 23 años

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, mediante la Unidad de Policía Cibernética, logró la detención de un joven señalado como probable responsable de la venta clandestina de cerveza a través de redes sociales, práctica que incluía la entrega del producto directamente en domicilios particulares.

De acuerdo con la información oficial, los agentes especializados detectaron un anuncio difundido en plataformas digitales en el que se ofrecía “cerveza clandestina” de diversas marcas, así como botellas y cigarros, sin contar con los permisos correspondientes para su comercialización. A partir de esta publicación, se inició un trabajo de seguimiento digital y de campo para ubicar al presunto vendedor.

Las investigaciones permitieron localizar al individuo en las inmediaciones del Hospital General de Saltillo, donde finalmente fue interceptado por los elementos de la Policía Cibernética. En el lugar fue detenido Jonathan Emanuel “N”, de 23 años de edad.

$!Así se anunciaba el joven en redes sociales.
Así se anunciaba el joven en redes sociales. FOTO: REDES SOCIALES

Durante la intervención, los oficiales aseguraron varios cartones de cerveza, así como piezas sueltas del producto, además de un vehículo Nissan Tsuru que presuntamente era utilizado para la distribución. Tanto el detenido como lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación legal.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reiteró que mantiene operativos permanentes y coordinación entre sus áreas especializadas para prevenir delitos y faltas administrativas, así como para fortalecer la seguridad y el orden en la capital coahuilense, incluyendo el monitoreo de actividades ilícitas que se realizan a través de plataformas digitales.

