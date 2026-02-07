Alcalde Javier Díaz invita a participar en Academias Deportivas gratuitas en Saltillo
El objetivo es impulsar la práctica del deporte en todos los sectores de la ciudad
Con el objetivo de impulsar la práctica del deporte en todos los sectores de la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, invitó a la ciudadanía a integrarse a las Academias Deportivas que el municipio mantiene activas de manera gratuita.
El edil señaló que actualmente se imparten 11 disciplinas deportivas en distintas sedes municipales, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, con el fin de que niñas, niños, jóvenes y adultos tengan acceso a actividades físicas cerca de sus colonias.
Entre las disciplinas que se ofrecen se encuentran básquetbol, béisbol, boxeo, atletismo, skate, fútbol 7, BMX, tochito, fútbol, pádel y tenis.
En el Gimnasio Municipal de Saltillo se imparten las academias de básquetbol los lunes, miércoles y viernes de 4:00 a 5:30 de la tarde, así como boxeo de lunes a viernes de 4:00 a 8:00 de la noche.
En la Línea Verde, las y los interesados pueden participar en skate los lunes, miércoles y viernes de 6:00 a 8:00 de la noche; fútbol 7 de martes a jueves de 4:30 a 6:30 de la tarde; BMX los lunes, miércoles y viernes de 5:00 a 7:00 de la tarde; y tochito los lunes, martes y viernes de 6:00 a 7:30 de la noche.
El Biblioparque Norte es sede de la academia de béisbol, que se imparte de lunes a jueves de 5:00 a 7:00 de la tarde; además de pádel de lunes a jueves y tenis de lunes a viernes, ambos con horarios variables por la mañana y la tarde.
Al sur de la ciudad, en la Unidad Deportiva Carlos R. González, se ofrece atletismo de lunes a jueves de 4:00 a 6:00 de la tarde, así como fútbol de lunes a viernes de 4:00 a 6:30 de la tarde. En la Unidad Deportiva Jesús Carranza se imparte béisbol los martes y jueves de 4:00 a 7:00 de la tarde, mientras que en el Parque Nogales se ofrece boxeo de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 de la noche.
Asimismo, se cuenta con una academia de atletismo a cargo de Edgar Quintero, la cual se desarrolla en diferentes sedes de la ciudad.
Finalmente, se informó que a partir del mes de mayo se reactivarán las academias de natación en los Centros Acuáticos ubicados en la Unidad Deportiva Carlos R. González, el Multideportivo El Sarape y en las colonias Saltillo 2000 y Mirasierra.
Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir directamente a cada espacio deportivo o comunicarse al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte al teléfono 844-412-12-07.