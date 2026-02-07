Alcalde Javier Díaz invita a participar en Academias Deportivas gratuitas en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 7 febrero 2026
    Alcalde Javier Díaz invita a participar en Academias Deportivas gratuitas en Saltillo
    Academias Deportivas de Saltillo ofrecen actividades gratuitas para todas las edades, afirmó el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

El objetivo es impulsar la práctica del deporte en todos los sectores de la ciudad

Con el objetivo de impulsar la práctica del deporte en todos los sectores de la ciudad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, invitó a la ciudadanía a integrarse a las Academias Deportivas que el municipio mantiene activas de manera gratuita.

El edil señaló que actualmente se imparten 11 disciplinas deportivas en distintas sedes municipales, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, con el fin de que niñas, niños, jóvenes y adultos tengan acceso a actividades físicas cerca de sus colonias.

TE PUEDE INTERESAR: Premia Saltillo la confianza ciudadana: Javier Díaz encabeza primer sorteo del Predial 2026

Entre las disciplinas que se ofrecen se encuentran básquetbol, béisbol, boxeo, atletismo, skate, fútbol 7, BMX, tochito, fútbol, pádel y tenis.

En el Gimnasio Municipal de Saltillo se imparten las academias de básquetbol los lunes, miércoles y viernes de 4:00 a 5:30 de la tarde, así como boxeo de lunes a viernes de 4:00 a 8:00 de la noche.

En la Línea Verde, las y los interesados pueden participar en skate los lunes, miércoles y viernes de 6:00 a 8:00 de la noche; fútbol 7 de martes a jueves de 4:30 a 6:30 de la tarde; BMX los lunes, miércoles y viernes de 5:00 a 7:00 de la tarde; y tochito los lunes, martes y viernes de 6:00 a 7:30 de la noche.

$!Javier Díaz González promueve la práctica deportiva en distintos puntos de la ciudad
Javier Díaz González promueve la práctica deportiva en distintos puntos de la ciudad FOTO: CORTESÍA

El Biblioparque Norte es sede de la academia de béisbol, que se imparte de lunes a jueves de 5:00 a 7:00 de la tarde; además de pádel de lunes a jueves y tenis de lunes a viernes, ambos con horarios variables por la mañana y la tarde.

Al sur de la ciudad, en la Unidad Deportiva Carlos R. González, se ofrece atletismo de lunes a jueves de 4:00 a 6:00 de la tarde, así como fútbol de lunes a viernes de 4:00 a 6:30 de la tarde. En la Unidad Deportiva Jesús Carranza se imparte béisbol los martes y jueves de 4:00 a 7:00 de la tarde, mientras que en el Parque Nogales se ofrece boxeo de lunes a viernes de 6:00 a 8:00 de la noche.

Asimismo, se cuenta con una academia de atletismo a cargo de Edgar Quintero, la cual se desarrolla en diferentes sedes de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Corporaciones de Seguridad de Saltillo contarán con armamento comprado al Ejército: Javier Díaz

Finalmente, se informó que a partir del mes de mayo se reactivarán las academias de natación en los Centros Acuáticos ubicados en la Unidad Deportiva Carlos R. González, el Multideportivo El Sarape y en las colonias Saltillo 2000 y Mirasierra.

Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir directamente a cada espacio deportivo o comunicarse al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte al teléfono 844-412-12-07.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Deportes

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro