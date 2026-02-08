Saltillo: invitan a aprovechar descuento en predial y participar en rifa de 100 premios

De acuerdo con la funcionaria, 50 premios se sortearán entre las personas que hayan cubierto su predial durante enero o febrero, mientras que los otros 50 se rifarán entre quienes realicen el pago a lo largo del primer trimestre de 2025, ampliando así las oportunidades de participación.

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que quienes realicen su pago durante enero, febrero o el primer trimestre del año recibirán además un boleto para participar en la rifa de 100 premios de 10 mil pesos en efectivo, como reconocimiento a la responsabilidad ciudadana.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró el llamado a las y los contribuyentes para que aprovechen el descuento del 10 por ciento en el pago del impuesto predial, vigente durante todo el mes de febrero, incentivo que forma parte de la estrategia para promover el cumplimiento oportuno de esta obligación fiscal.

Álvarez Cuéllar destacó que estas medidas buscan incentivar el pago oportuno y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación que permite al municipio ejecutar obras y servicios en beneficio de la población.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, el Ayuntamiento mantiene habilitadas diversas modalidades de pago, tanto presenciales como en línea, con el objetivo de facilitar el cumplimiento del impuesto a todos los sectores de la ciudadanía.

Para el pago presencial, se encuentran disponibles las cajas de la Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, así como la caja del Mercado Juárez, que opera de lunes a sábado de 8:00 a 18:00 horas.

Asimismo, continúan en funcionamiento los módulos externos ubicados en Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, Gimnasio Municipal y Multideportivo El Sarape, con atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

PAGO EN LÍNEA Y CHAT BOT MUNICIPAL

En cuanto a las opciones remotas, el impuesto puede cubrirse a través del portal oficial del Gobierno Municipal de Saltillo, en www.saltillo.gob.mx; mediante la plataforma Saltillo Fácil, en www.saltillofacil.gob.mx; o en Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/.

También está disponible el Chat Bot del Municipio de Saltillo, en el número 844-160-08-08, donde las y los contribuyentes pueden seleccionar la opción 1 “Consulta de adeudo y pago predial”, ingresar su clave catastral y nombre completo para realizar el trámite.

Finalmente, la tesorera municipal agradeció la respuesta de la ciudadanía y dio a conocer que, durante las primeras semanas del año, ya se han liquidado más de 145 mil claves catastrales, lo que ha generado un ingreso neto superior a los 365 millones de pesos para las arcas municipales.