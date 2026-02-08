En la oscuridad

  • porJames
    • CARTONES / 8 febrero 2026
      En la oscuridad
    A través del Operativo Enjambre, el actual Gobierno Federal, a cargo de Claudia Sheinbaum, ha detenido a cuatro alcaldes por vínculos con el crimen organizado y la extorsión.

    El último de ellos fue el edil de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, quien presuntamente se dedicaba a extorsionar a empresarios tequileros y estar relacionado con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    Temas

    Alcaldes
    Corrupción
    Crimen Organizado
