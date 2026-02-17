Repartidor de comida se ahorca en su vivienda, en Saltillo

Un hombre dedicado al reparto de comida fue encontrado sin vida la tarde de este martes en el interior de su vivienda, ubicada en la colonia González Cepeda.

Fue identificado como Roberto N., de 33 años de edad. El hallazgo ocurrió cerca de las 7:00 de la tarde, cuando su hermana acudió al domicilio que Roberto alquilaba, situado en la calle Unión. Desde el 9 de febrero no lo veía, por lo que pidió ayuda a una vecina que reside en la planta alta. La mujer le comentó que también tenía cuatro días sin saber de su paradero.

Al ingresar a la vivienda marcada con el número 164, lo encontraron en su recámara, colgado con un cable eléctrico. Al parecer, tenía varios días sin vida, ya que el cuerpo presentaba signos iniciales de putrefacción e inflamación. Vivía solo y llevaba tiempo separado de su pareja. Nunca comentó a sus conocidos si enfrentaba algún problema personal.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Preventiva Municipal. Las autoridades acordonaron media cuadra de la calle Unión para que el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara las diligencias correspondientes.

Posteriormente, procedieron al levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).