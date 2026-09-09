Repartidor termina con fractura expuesta tras chocar contra auto, en Saltillo
COMPARTIR
No alcanzó a hacer la entrega del pedido y ahora está en el hospital
Un repartidor de alimentos resultó con una fractura expuesta en la pierna derecha, luego de ser derribado de la motocicleta en la que circulaba.
El accidente ocurrió en el cruce de las calles Quintana Roo y Dionisio García Fuentes, en la colonia República.
Elmer N., de 44 años, aparentemente no se percató de una señal de alto mientras circulaba hacia el poniente por la calle Quintana Roo.
Al continuar su marcha, le quitó el derecho de paso a un vehículo Mitsubishi Lancer que se desplazaba con dirección al sur.
Debido al impacto, el motociclista salió proyectado y cayó sobre el pavimento, donde quedó inmóvil.
Ante lo ocurrido, se solicitó el apoyo de una ambulancia a través del sistema de emergencias 911, por lo que acudió una unidad de la Cruz Roja para brindar atención al lesionado.
El hombre fue colocado en una camilla y trasladado al Hospital General, donde quedó internado para recibir atención médica.
Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para consignar el caso ante el agente del Ministerio Público, quien determinará las responsabilidades por el percance.