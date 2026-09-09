Repartidor termina con fractura expuesta tras chocar contra auto, en Saltillo

Un repartidor de alimentos resultó con una fractura expuesta en la pierna derecha, luego de ser derribado de la motocicleta en la que circulaba.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Quintana Roo y Dionisio García Fuentes, en la colonia República.

Elmer N., de 44 años, aparentemente no se percató de una señal de alto mientras circulaba hacia el poniente por la calle Quintana Roo.

Al continuar su marcha, le quitó el derecho de paso a un vehículo Mitsubishi Lancer que se desplazaba con dirección al sur.

Debido al impacto, el motociclista salió proyectado y cayó sobre el pavimento, donde quedó inmóvil.