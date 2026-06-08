Reportan a sospechosos intentando abrir vehículos en el Centro de Saltillo; refuerzan vigilancia

Los hechos fueron reportados alrededor de las 02:00 horas por vecinos a través de grupos de seguridad, quienes solicitaron la presencia de una patrulla en la calle Álvaro Obregón, entre Pablo de Mejía y Luis Gutiérrez, al detectar a dos personas actuando de manera sospechosa entre los automóviles estacionados.

La presencia de dos hombres presuntamente intentando abrir vehículos estacionados movilizó a las autoridades durante la madrugada en calles de la Zona Centro de Saltillo .

De acuerdo con los reportes ciudadanos, uno de los individuos vestía una camisa de manga larga color rojo, mientras que el segundo era de baja estatura y portaba un chaleco y sombrero.

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública acudieron al sector para realizar un recorrido de vigilancia e inspeccionar la zona.

Las autoridades informaron a los vecinos que se mantendrán los rondines preventivos en el área con el objetivo de inhibir robos, principalmente de baterías y accesorios de vehículos.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni denuncias formales por algún robo consumado.