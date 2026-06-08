Reportan a sospechosos intentando abrir vehículos en el Centro de Saltillo; refuerzan vigilancia

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    Reportan a sospechosos intentando abrir vehículos en el Centro de Saltillo; refuerzan vigilancia
    Los rondines de prevención fueron intensificados en calles del centro luego de que ciudadanos solicitaran apoyo policial por la presencia de personas sospechosas cerca de vehículos durante la madrugada. MARTÍN ROJAS

Autoridades mantendrán recorridos preventivos en la zona para evitar robos de baterías y accesorios de vehículos tras reportes ciudadanos

La presencia de dos hombres presuntamente intentando abrir vehículos estacionados movilizó a las autoridades durante la madrugada en calles de la Zona Centro de Saltillo.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 02:00 horas por vecinos a través de grupos de seguridad, quienes solicitaron la presencia de una patrulla en la calle Álvaro Obregón, entre Pablo de Mejía y Luis Gutiérrez, al detectar a dos personas actuando de manera sospechosa entre los automóviles estacionados.

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De acuerdo con los reportes ciudadanos, uno de los individuos vestía una camisa de manga larga color rojo, mientras que el segundo era de baja estatura y portaba un chaleco y sombrero.

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública acudieron al sector para realizar un recorrido de vigilancia e inspeccionar la zona.

Las autoridades informaron a los vecinos que se mantendrán los rondines preventivos en el área con el objetivo de inhibir robos, principalmente de baterías y accesorios de vehículos.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni denuncias formales por algún robo consumado.

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