Vive Coahuila elección histórica para renovar el Congreso del Estado; participación para elegir diputados supera el 50%

La elección de diputaciones locales celebrada este domingo en Coahuila dejó dos resultados que rompen con la tendencia de los últimos procesos intermedios: una participación ciudadana superior al 50 por ciento y una victoria contundente del PRI y su alianza con UDC en la totalidad de los distritos electorales. Con el 50.8 por ciento de la votación preliminar, el PRI perfila uno de sus mejores resultados en elecciones de renovación exclusiva del Congreso local. El porcentaje rebasa el obtenido en 2020, cuando alcanzó cerca del 49 por ciento de los sufragios y consiguió el triunfo en los 16 distritos de mayoría relativa.

En cuanto a participación, con el 90.7 por ciento de las actas capturadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la participación alcanzó el 50.6 por ciento de la lista nominal, una cifra que contrasta con los niveles observados en las últimas elecciones ‘huerfanas’ en las que únicamente se renovó el Congreso local. En 2020, cuando también estuvieron en juego solo las diputaciones, la participación fue de 39.38 por ciento. En 2014 alcanzó 39.5 por ciento y en 2008 se ubicó en 39.93 por ciento. Los resultados preliminares de este año representan así el nivel más alto de participación para una elección de este tipo en al menos los últimos 20 años.La afluencia comenzó desde la apertura de las casillas a las 8:00 horas. En distintos puntos del estado se observó la presencia de ciudadanos, principalmente mujeres y adultos mayores, que acudieron durante las primeras horas para emitir su voto. Aunque el flujo de electores varió entre sectores, la participación fue constante durante gran parte de la jornada y no se registraron filas prolongadas en la mayoría de las casillas. Hacia el mediodía, las urnas mostraban ya una cantidad considerable de sufragios, reflejo de una movilización ciudadana que se mantuvo de forma gradual durante el resto del día.

Uno de los fenómenos más relevantes se registró en la Región Laguna, donde se concentraron algunos de los niveles más altos de participación. Con excepción del Distrito 11, con cabecera en Torreón, todas las demarcaciones electorales de la zona superaron el 50 por ciento de participación. Destacó el Distrito 7, con cabecera en Matamoros, donde votó el 62.12 por ciento de la lista nominal, el porcentaje más alto reportado en la entidad. Tras conocerse las tendencias, el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, atribuyó los resultados al respaldo ciudadano y al trabajo de la estructura partidista. “Es el triunfo de una ciudadanía que confió en un proyecto de seguridad, estabilidad y desarrollo. Es el triunfo de una militancia que nunca se rinde, que nunca baja los brazos y que una vez más demuestra que sabe organizarse, trabajar y ganar elecciones”, expresó.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que los resultados representan un respaldo a la estructura partidista en la entidad. “Hoy está claro, Coahuila habló. A Morena no solo les ganó, se les barrió como debe de ser”, declaró durante el mensaje emitido tras la jornada electoral.De confirmarse las tendencias observadas en el PREP, la elección de 2026 quedará registrada como una de las más participativas para la renovación exclusiva del Congreso local y consolidará una nueva victoria total del priismo en las urnas.

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