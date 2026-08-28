Reportan daños en pavimento recién colocado sobre la calle Purcell, en Saltillo

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    Reportan daños en pavimento recién colocado sobre la calle Purcell, en Saltillo
    Parte del empedrado presenta piezas desplazadas y espacios que generan irregularidades sobre la vialidad. OMAR SAUCEDO

Una vecina señaló que automovilistas frenan al llegar al tramo afectado; el Municipio informó que realizará reparaciones durante el fin de semana

Una falla en el pavimento recientemente colocado sobre la calle Purcell, entre Victoria y Aldama, en el Centro de Saltillo, generó inconformidad entre vecinos y automovilistas que transitan por el sector.

El desperfecto se localiza en el costado norte de la vialidad, frente a la Alameda Zaragoza y a pocos metros de las oficinas de Distrito Centro, donde se observan irregularidades en la superficie del pavimento.

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Rosario Perales, habitante del sector, señaló que las condiciones en las que quedó este punto de la calle afectan tanto la imagen del primer cuadro de la ciudad como el tránsito de los vehículos.

De acuerdo con la vecina, algunos conductores frenan de manera repentina al encontrarse con la irregularidad para tratar de evitar daños en sus vehículos o algún incidente.

$!El Municipio de Saltillo informó que atenderá durante el fin de semana los desperfectos reportados en el sector de Purcell y Victoria.
El Municipio de Saltillo informó que atenderá durante el fin de semana los desperfectos reportados en el sector de Purcell y Victoria. OMAR SAUCEDO

Aunque el desperfecto no presenta la profundidad de un bache, la inconformidad de los habitantes se centra en que apareció en un tramo que recientemente fue intervenido como parte de los trabajos de repavimentación.

MUNICIPIO PREVÉ REPARARLO

Ante el reporte, el Municipio de Saltillo confirmó que ya se gestionan los trabajos necesarios para corregir el desperfecto y señaló que la intervención está prevista durante este fin de semana.

$!En el cruce de Purcell y Victoria se observan piezas del pavimento levantadas y desniveles en la superficie.
En el cruce de Purcell y Victoria se observan piezas del pavimento levantadas y desniveles en la superficie. OMAR SAUCEDO

La autoridad municipal informó además que aprovechará los trabajos para atender otros detalles detectados en el empedrado de la calle Victoria, particularmente en el cruce con Purcell.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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