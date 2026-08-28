Reportan daños en pavimento recién colocado sobre la calle Purcell, en Saltillo

Una falla en el pavimento recientemente colocado sobre la calle Purcell, entre Victoria y Aldama, en el Centro de Saltillo, generó inconformidad entre vecinos y automovilistas que transitan por el sector. El desperfecto se localiza en el costado norte de la vialidad, frente a la Alameda Zaragoza y a pocos metros de las oficinas de Distrito Centro, donde se observan irregularidades en la superficie del pavimento.

Rosario Perales, habitante del sector, señaló que las condiciones en las que quedó este punto de la calle afectan tanto la imagen del primer cuadro de la ciudad como el tránsito de los vehículos. De acuerdo con la vecina, algunos conductores frenan de manera repentina al encontrarse con la irregularidad para tratar de evitar daños en sus vehículos o algún incidente.

Aunque el desperfecto no presenta la profundidad de un bache, la inconformidad de los habitantes se centra en que apareció en un tramo que recientemente fue intervenido como parte de los trabajos de repavimentación. MUNICIPIO PREVÉ REPARARLO Ante el reporte, el Municipio de Saltillo confirmó que ya se gestionan los trabajos necesarios para corregir el desperfecto y señaló que la intervención está prevista durante este fin de semana.

La autoridad municipal informó además que aprovechará los trabajos para atender otros detalles detectados en el empedrado de la calle Victoria, particularmente en el cruce con Purcell.

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