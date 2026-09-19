POLITICÓN: ¿Por qué no ha avanzado el ‘Puerto Verde’ en Piedras Negras?

Sin embargo, es fecha que ni siquiera han iniciado con el desmonte del terreno, lo cual ha provocado cuestionamientos que no han sido respondidos de forma satisfactoria. Entre quienes dan la cara por el proyecto se encuentra el ex tesorero de Piedras Negras, René Ramírez, y el empresario monclovense Arturo García. Los que le entienden al tema aseguran que ninguno de los dos tiene el capital para financiar el proyecto. Así que las dudas no hacen sino crecer.

A propósito del comentario publicado ayer en este espacio, respecto del riesgo que corre el denominado “Puerto Verde” en Piedras Negras, debido a la oposición de Gerardo “Jerry Morales”, quien todo mundo apuesta, será el próximo Juez del Condado de Maverick, nos comentan que el texano tiene buenas razones para oponerse al proyecto y que la principal es la duda que existe sobre la seriedad de quienes lo impulsan. Y es que, paralelamente al puente internacional, los promotores de dicho proyecto anunciaron la creación de un parque industrial, con una inversión de más de 600 millones de pesos, del cual incluso colocaron la primera piedra hace dos años y medio.

III. FILTRO ELECTORAL

Ya comenzó la sucesión en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro para sustituir al actual rector Alberto Flores Olivas. Por lo pronto hay ocho aspirantes, aunque a la boleta sólo llegarán tres nombres. Antes de que vote la comunidad universitaria, el Consejo Directivo -un grupo de “notables” que funciona como aduana electoral- revisará trayectorias y currículos para decidir quién cruza la puerta. En teoría, el mecanismo separa a los perfiles serios de los candidatos de aplauso fácil. Una maravilla académica: la inteligencia seleccionando a la inteligencia. El problema aparece cuando alguien decide quiénes son los inteligentes y quiénes deben volver a casa sin hacer campaña.

IV. DADOS CARGADOS

El filtro pierde prestigio cuando Rectoría escoge hasta la oposición. Antes, la fórmula ha sido cómoda: dejar pasar al delfín, cerrar la puerta a quien pueda derrotarlo y completar la terna con dos acompañantes inofensivos. La comunidad de la Antonio Narro ya ha vencido en las urnas al candidato oficial. El favorito de rectoría hoy es Daniel Hernández Castillo, actual secretario general. Faltan dos nombres. La pregunta no es quién tiene el mejor currículum, sino quién resulta menos peligroso.

V. DECOMISO HISTÓRICO

Un cateo federal en una terminal de San José Iturbide, Guanajuato, dejó un aseguramiento histórico: 59 millones de litros de gasolina y diésel, diez tanques, unidades de carga y documentación. Fuentes federales vincularon el inmueble con Grupo SIMSA, de los coahuilenses Salomón y Nesim Issa Tafich; durante el operativo no hubo detenidos. El volumen colocó al conglomerado lagunero en medio de un caso nacional. Pero antes de repartir condenas, hay una versión que debe conocerse: Gas Natural del Noroeste, empresa del grupo y operadora de la terminal, ya respondió.

VI. SU VERSIÓN

Gas Natural del Noroeste afirma que la terminal opera desde hace nueve años con permisos vigentes y aclara el punto central: SIMSA no sería dueña del combustible, sino prestadora del almacenamiento para empresas usuarias, obligadas a acreditar propiedad, origen legal y calidad. Asegura haber entregado los documentos a la autoridad. Ahora la FGR de Ernestina Godoy debe revisarlos y decir de quién era el producto. Un comunicado no absuelve, pero un cateo tampoco condena.

VII. DICHO Y HECHO

Lo adelantamos aquí y ayer quedó confirmado: Claudia Mabel Garza Blackaller es la nueva directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. El alcalde Javier Díaz le entregó el nombramiento después de que la Junta de Gobierno lo aprobara por unanimidad. No fue bola de cristal; era información bien servida. La decisión tiene lógica: Garza Blackaller no llega a preguntar dónde está la oficina. Ya dirigió el Instituto entre 2015 y 2017 y conoce la casa y a la comunidad cultural. Tras la migración de Lety Rodarte a la Secretaría de Cultura estatal, el Ayuntamiento optó por experiencia y continuidad. Porque para experimentos, ya habrá otros laboratorios.

VIII. A ESCENA

Mabel Garza Blackaller llega con credenciales: licenciada en Letras Hispánicas, maestra en Literatura, dramaturga, directora escénica y gestora cultural, con más de 40 montajes. Pero el currículum sólo abre la puerta; ahora toca armar el programa. Javier Díaz ofreció llevar la cultura a colonias, barrios y ejidos, y el aniversario 450 de Saltillo ya aparece en el horizonte. El reto será preparar una celebración que cuente la ciudad y deje algo de verdad después del pastel. Conoce el escenario; ahora deberá montar la obra.