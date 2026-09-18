$!Lobos UAdeC cae ante Tecos UAG en tiempo extra y sigue sin ganar en ONEFA

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) volvieron a quedarse cerca de su primera victoria en la temporada 2026 de la Liga Mayor de ONEFA, luego de caer 24-17 ante los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) en el Estadio Jorge Castro Medina de Saltillo. La Jauría llegó a su tercer partido de la campaña sin conocer el triunfo, con una marca de 0-3, aunque esta vez llevó el encuentro hasta el tiempo extra después de empatar 17-17 durante los cuatro periodos reglamentarios.

El conjunto dirigido por Daniel Carrete tuvo una noche distinta a sus dos primeros compromisos, al mantenerse en la pelea durante todo el encuentro y obligar a uno de los equipos que había comenzado invicto a definir el resultado en una serie adicional.

Tecos llegó a Saltillo con marca de 2-0 y como uno de los equipos que habían mostrado mayor solidez defensiva en el inicio del torneo. En su partido anterior, los tapatíos derrotaron 21-0 a los Lobos de la ULM, mientras que en sus dos primeros encuentros habían permitido solamente tres puntos. Sin embargo, frente a la UAdeC encontraron un partido mucho más cerrado. Lobos consiguió mantener el ritmo ante el conjunto jalisciense y llevó el marcador hasta el 17-17, resultado con el que terminó el tiempo regular. La definición llegó en el tiempo extra. Tecos consiguió la anotación que rompió el empate y posteriormente concretó el punto extra para colocarse 24-17. Lobos tuvo su oportunidad de responder, pero no consiguió igualar nuevamente la pizarra y terminó con otra derrota frente a su afición.

Con este resultado, la Jauría suma tres tropiezos consecutivos en el arranque de la temporada: 21-10 ante Águilas UACH, 27-10 frente a Potros ITSON y ahora 24-17 contra Tecos UAG. El balance deja a Lobos con 37 puntos anotados y 72 recibidos, una diferencia de -35 después de tres jornadas. A pesar del registro negativo, el duelo ante Tecos representó el partido más cerrado de la campaña para los saltillenses y el primero que se definió después del tiempo reglamentario. La UAdeC tendrá poco tiempo para asimilar el resultado, pues continuará con su calendario como local. El próximo viernes 25 de septiembre, Lobos recibirá a los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en el Estadio Jorge Castro Medina.

Será el cuarto compromiso de la temporada para la Jauría y otra oportunidad para buscar el triunfo que se le ha escapado durante las primeras tres semanas de la Liga Mayor.