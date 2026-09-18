Saltillo Soccer cae 4-1 ante Santiago FC en la Jornada 4 de la Liga Premier

Saltillo Soccer sufrió su segunda derrota de la temporada en la Liga Premier Serie A, luego de caer 4-1 ante FC Santiago en el Capilla Soccer Park, dentro de la Jornada 4 de la campaña 2026-27. Los Coyotes llegaban al compromiso con dos victorias consecutivas después de superar a Real Apodaca y a Correcaminos UAT II, por lo que buscaban extender su buen momento fuera de casa. Sin embargo, el conjunto neoleonés aprovechó sus oportunidades y terminó por quedarse con los tres puntos.

FC Santiago tomó ventaja durante la primera mitad con una anotación de Pablo Sánchez, quien consiguió abrir el marcador antes del descanso para colocar el 1-0 en favor de los locales. Saltillo Soccer intentó reaccionar en la segunda parte y consiguió encontrar el empate mediante Eduardo Velázquez, quien marcó al minuto 40, de acuerdo con el registro mostrado por el conjunto saltillense tras el encuentro. La respuesta del FC Santiago llegó con una segunda mitad de mayor producción ofensiva. Fabián Salas consiguió una nueva anotación para los locales, mientras que posteriormente Luis Chairez y Rodrigo Cabrera completaron el marcador de 4-1.

Con el resultado, los Coyotes dejaron escapar la posibilidad de sumar nuevamente como visitantes y terminaron con una derrota que corta la dinámica positiva que habían construido durante las jornadas anteriores. Saltillo Soccer había iniciado la campaña con una derrota de 4-1 frente a La Tribu de Ciudad Juárez, pero después consiguió recuperarse al vencer 3-2 a Real Apodaca y 2-0 a Correcaminos UAT II. Ahora, el conjunto saltillense deberá enfocarse en su siguiente compromiso de Liga Premier, en el que regresará al Estadio Olímpico para recibir a Héroes de Zaci FC el próximo 26 de septiembre. El tropiezo ante Santiago también marca una pausa para los Coyotes dentro de su calendario, después de un periodo en el que han combinado su participación en la Liga Premier con la Copa Promesas, donde recientemente superaron a Irritilas FC en tanda de penales.