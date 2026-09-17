No hay nada que hacer en Saltillo. Los Saltillenses son apáticos. No hay calidad en los eventos locales. ¿Really?

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Opinión
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    No hay nada que hacer en Saltillo. Los Saltillenses son apáticos. No hay calidad en los eventos locales. ¿Really?

Dicen por allí que los saltillenses son apáticos y que no participan en eventos y así. En algunos casos se comprueba que hay falta de públicos y poca asistencia. También he observado que cuando hay algún evento para el cual se utilizan fondos públicos hay una cascada de quejas y críticas. Esta mañana he visto las historias de dos de mis hijas que asistieron a las competencias del mundial de arquería que ha tenido lugar aquí en Saltillo. Armaron el escenario y área de competencia en la Plaza de Armas y prepararon el Parque Venustiano Carranza como campo de práctica. Los boletos se agotaron para las competencias. Se oyen, en las publicaciones de mis hijas, los aplausos y el entusiasmo del público. Mis hijas y sus hijos felices de estar allí. Pamela, mi hija, y Pablo, su hijo, son atletas y verlos aplaudir y apoyar a atletas de otra disciplina me pone tibia mi corazón de hielo. No es verdad eso. Me entusiasma, me provoca asombro y admiración. Me derrite y me provoca la esperanza y una gran sonrisa.

Este torneo fue un campeonato mundial, celebrado en Saltillo con participantes mexicanos que han sido medallistas mundiales anteriormente. Ya sé que la arquería no está en la cima de las prioridades de todos. No está en primer lugar en mis prioridades, sin embargo creo que logro apreciar la importancia que el deporte, la cultura y el arte tiene en el crecimiento de nuestras sociedades. También logro ver que sí es posible que la comunidad se una en torno a eventos, a pesar de que cada persona escogerá cuáles son los eventos que prefiere apoyar. Y eso me lleva al tema que traigo atorado hace ya tiempecito.

Si me atrae la arquería o la poesía, si prefiero obras sociales u obras artísticas, si apoyo luchadores locales por encima de los de AAA o CMLL, si el teatro local me parece suficiente para merecer mi presencia, si el mole no me gusta aunque venga de Puebla o Oaxaca, si desde tu punto de vista mis valores y gustos están mal enfocados... ¿Por qué eso me hace digna de tu crítica y blanco de las correcciones que consideras apropiadas?

¡Felicidades a Saltillo por la organización de este campeonato mundial de arquería y a los arqueros mexicanos destacados!

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La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

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