Reportan daños y riña tras festejo magisterial en el sur de Saltillo

De acuerdo con testimonios de asistentes, varios automóviles estacionados en calles cercanas al fraccionamiento El Refugio Hacienda presentaron llantas ponchadas por navajazo, cristalazos y rayones al finalizar el evento.

Al menos una docena de vehículos resultó con daños la madrugada de este sábado, luego del festejo por el Día del Maestro organizado para docentes de la Sección 5 del SNTE en Hacienda El Mimbre, al sur de Saltillo .

El festejo se realizó la noche del viernes 15 de mayo y reunió a docentes de la Región Sureste. Según asistentes, el ingreso transcurrió con normalidad y hubo control en accesos, permitiendo únicamente bebidas en envases que no fueran de vidrio.

Las personas entrevistadas señalaron que dentro del evento no se registraron incidentes y que la convivencia se desarrolló de manera habitual, como ocurre cada año durante esta celebración.

Sin embargo, explicaron que la zona suele presentar problemas de movilidad y estacionamiento durante eventos masivos, debido a la falta de espacios suficientes para vehículos.

Por ello, algunos automovilistas estacionaron sus unidades sobre laterales del bulevar y calles cercanas al sector, sin bloquear cocheras o accesos particulares, según relataron los afectados.

Se señaló que habitantes del área les comentaron que presuntamente algunos vecinos de fraccionamientos y colonias aledañas habrían causado los daños ante la molestia generada por el congestionamiento vehicular que suele registrarse durante este tipo de eventos.

Conforme los asistentes comenzaron a descubrir los daños en sus vehículos, algunos solicitaron apoyo de aseguradoras, mientras que otros pidieron grúas para retirar unidades afectadas.

En medio del caos y la molestia generada por la situación, docentes también reportaron una pelea entre dos asistentes al evento.

Según versiones compartidas entre personas presentes, la riña escaló hasta que uno de los involucrados terminó inconsciente sobre el pavimento, mientras otros asistentes pedían que dejaran de golpearlo.

Testigos señalaron que, al iniciar la pelea, se realizaron llamadas a los números de emergencia para solicitar apoyo policial y médico. Sin embargo, afirmaron que ninguna patrulla ni ambulancia acudió al sitio.

Hasta el momento no se han dado a conocer denuncias formales relacionadas con los daños a vehículos o la riña registrada tras el evento.

“Es triste porque veníamos de festejar nuestro día y nadie estaba molestando a las personas”, comentó uno de los asistentes afectados.