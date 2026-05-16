Bajan jóvenes a hombre de camioneta y casi lo matan a golpes, en Saltillo

Un hombre fue brutalmente golpeado por un grupo de jóvenes, después de que estos lo interceptaran a bordo de una camioneta a la altura de la colonia Lomas de Zapalinamé, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas, cuando mediante grupos de seguridad se solicitó la presencia de autoridades y paramédicos, debido a que un hombre se encontraba totalmente ensangrentado sobre la carpeta asfáltica, en los cruces de Otilio González y calle 27.

Hasta el sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y lograron visualizar al hombre en cuestión. De igual manera, dos mujeres que fueron testigos de lo sucedido indicaron a los oficiales que un grupo de jóvenes lo habría interceptado para posteriormente bajarlo de su camioneta a golpes.

No conformes con lo anterior, lo golpearon varias veces en la cabeza hasta que las féminas les gritaron que lo dejaran. También mencionaron que, mientras lo golpeaban, gritaban frases como: “Para que les vayas a decir”, dando la impresión de que se trataba de personas conocidas del lesionado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para la valoración del masculino, quien fue trasladado de manera inmediata a las instalaciones del Hospital General para su pronta atención médica. Finalmente, los oficiales realizaron un rondín para ver si lograban dar con el paradero de los agresores; sin embargo, no lograron localizarlos. Serán los familiares del lesionado quienes tendrán que acudir a interponer una denuncia para que se investigue el caso y los responsables sean llevados ante la justicia.