Reportan desaparición de alumna del CBTis 97 en Saltillo; piden ayuda para localizarla

La desaparición de María de los Ángeles Briones Luevano, de 15 años, movilizó a su comunidad escolar, luego de que el CBTis 97 solicitara apoyo para localizarla, pues fue vista por última vez el pasado 9 de octubre en Saltillo. A través de una publicación en redes sociales, el plantel educativo pidió a la ciudadanía compartir la información para contribuir a dar con el paradero de la adolescente, de quien hasta el momento se desconoce su ubicación.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, María de los Ángeles nació el 12 de enero de 2011, mide aproximadamente 1.58 metros, pesa 44 kilogramos y tiene el cabello negro y lacio. Como señas particulares, cuenta con un piercing en la nariz y utiliza lentes. Al momento de su desaparición vestía el uniforme escolar, descrito como blanco con rojo, con la leyenda o distintivo “Potro” y tenis blancos. El reporte fue realizado el 10 de octubre, un día después de que se le viera por última vez. Hasta el momento, la información difundida señala que no se conoce su paradero.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información sobre la adolescente o que la haya visto se comunique al sistema de emergencias 911 o al teléfono de la Fiscalía General del Estado: 844 438 0700. La colaboración ciudadana puede ser importante para aportar información que ayude a localizar a la menor.

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