Reportan desaparición de alumna del CBTis 97 en Saltillo; piden ayuda para localizarla

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    Reportan desaparición de alumna del CBTis 97 en Saltillo; piden ayuda para localizarla
    María de los Ángeles Briones Luevano, de 15 años, fue vista por última vez el 9 de octubre en Saltillo. REDES SOCIALES

La adolescente fue vista por última vez el 9 de octubre; la ficha difundida señala que usa lentes y tiene un piercing en la nariz

La desaparición de María de los Ángeles Briones Luevano, de 15 años, movilizó a su comunidad escolar, luego de que el CBTis 97 solicitara apoyo para localizarla, pues fue vista por última vez el pasado 9 de octubre en Saltillo.

A través de una publicación en redes sociales, el plantel educativo pidió a la ciudadanía compartir la información para contribuir a dar con el paradero de la adolescente, de quien hasta el momento se desconoce su ubicación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rescatan-a-tres-jovenes-que-se-perdieron-en-la-sierra-del-canon-de-san-lorenzo-en-saltillo-MH24102709

De acuerdo con la ficha de búsqueda, María de los Ángeles nació el 12 de enero de 2011, mide aproximadamente 1.58 metros, pesa 44 kilogramos y tiene el cabello negro y lacio. Como señas particulares, cuenta con un piercing en la nariz y utiliza lentes.

Al momento de su desaparición vestía el uniforme escolar, descrito como blanco con rojo, con la leyenda o distintivo “Potro” y tenis blancos.

El reporte fue realizado el 10 de octubre, un día después de que se le viera por última vez. Hasta el momento, la información difundida señala que no se conoce su paradero.

$!El CBTis 97 difundió un llamado para obtener información que permita localizar a la adolescente.
El CBTis 97 difundió un llamado para obtener información que permita localizar a la adolescente. REDES SOCIALES

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información sobre la adolescente o que la haya visto se comunique al sistema de emergencias 911 o al teléfono de la Fiscalía General del Estado: 844 438 0700.

La colaboración ciudadana puede ser importante para aportar información que ayude a localizar a la menor.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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