Rescatan a tres jóvenes que se perdieron en la sierra del cañón de San Lorenzo, en Saltillo

Una joven y dos de sus amigos permanecieron extraviados durante más de tres horas en la sierra del cañón de San Lorenzo, en Saltillo, lo que desató una movilización de los cuerpos de emergencia. La experiencia que vivieron Itzy ¨N¨y sus compañeros comenzó alrededor de las 17:00 horas de este lunes, cuando llegaron en vehículo por el rumbo de la colonia Niños Héroes. Al arribar al acceso conocido como Centro Ambiental Cañón de San Lorenzo, dejaron estacionado su automóvil y continuaron a pie por las brechas de la zona.

En las rejas de entrada hay un señalamiento que indica los caminos que conducen a las comunidades de Aguajes Burreros y Santa Rosa Tres Caminos. Los jóvenes decidieron dirigirse hacia Santa Rosa; sin embargo, la oscuridad los sorprendió durante el recorrido y terminaron desorientados en las alturas de la sierra.