Rescatan a tres jóvenes que se perdieron en la sierra del cañón de San Lorenzo, en Saltillo
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La falta de luz y la batería agotada de un celular complicaron la situación del grupo, que fue ubicado mediante coordenadas y necesitó maniobras de descenso para salir de la zona
Una joven y dos de sus amigos permanecieron extraviados durante más de tres horas en la sierra del cañón de San Lorenzo, en Saltillo, lo que desató una movilización de los cuerpos de emergencia.
La experiencia que vivieron Itzy ¨N¨y sus compañeros comenzó alrededor de las 17:00 horas de este lunes, cuando llegaron en vehículo por el rumbo de la colonia Niños Héroes. Al arribar al acceso conocido como Centro Ambiental Cañón de San Lorenzo, dejaron estacionado su automóvil y continuaron a pie por las brechas de la zona.
En las rejas de entrada hay un señalamiento que indica los caminos que conducen a las comunidades de Aguajes Burreros y Santa Rosa Tres Caminos. Los jóvenes decidieron dirigirse hacia Santa Rosa; sin embargo, la oscuridad los sorprendió durante el recorrido y terminaron desorientados en las alturas de la sierra.
Ante la situación, Itzy utilizó su teléfono celular para solicitar ayuda a través del sistema de emergencias 911. La joven alcanzó a proporcionar sus datos generales, pero el aparato se apagó al quedarse sin batería. Pese a ello, la operadora de emergencias logró obtener la ubicación del teléfono y proporcionó las coordenadas al personal de Bomberos para iniciar las labores de búsqueda.
Después de recorrer la zona, cerca de las 20:30 horas, los rescatistas localizaron a los tres jóvenes en medio de la sierra. Las maniobras de descenso y rescate se prolongaron durante aproximadamente dos horas, hasta que los afectados lograron salir de la zona y regresar a sus domicilios sanos y salvos.