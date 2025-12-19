Reportan desaparición de chileno que trabajaba en Saltillo, tras más de 45 días sin comunicación

Saltillo
/ 19 diciembre 2025
    Reportan desaparición de chileno que trabajaba en Saltillo, tras más de 45 días sin comunicación
    La búsqueda se concentra en Saltillo, donde el hombre de 53 años se encontraba trabajando. FOTO: REDES SOCIALES

El Consulado de Chile en coordinación con familiares presentó el reporte tras más de un mes sin comunicación con el ciudadano desaparecido

Se emitió un reporte de persona no localizada para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de Diego Tomás Leiva Barria, un hombre de 53 años de edad, de nacionalidad chilena, quien fue visto por última vez en Saltillo.

De acuerdo con la información disponible, desde hace aproximadamente 45 días no se ha logrado establecer comunicación con Diego Tomás Leiva Barria, quien se encontraba trabajando en esta capital coahuilense. La falta de contacto motivó la presentación formal del reporte, el cual fue realizado por Leyby Cruz en coordinación con el Consulado de Chile, al no contar con datos recientes sobre su paradero.

Los hechos se ubican en los primeros días del mes de noviembre de 2025, periodo en el que se tuvo la última referencia de su presencia en Saltillo. Ante el paso de las semanas sin noticias sobre su situación o ubicación, se procedió a notificar a las autoridades correspondientes para iniciar las acciones de búsqueda.

El reporte oficial fue emitido el 17 de diciembre de 2025 y quedó a cargo de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, instancia que mantiene activa la solicitud de colaboración ciudadana para recabar cualquier información que pueda contribuir a dar con su localización.

En cuanto a sus características físicas, Diego Tomás Leiva Barria es de tez morena, complexión media y cabello corto. No se cuenta con datos sobre su estatura, peso, color de ojos, vestimenta al momento de su desaparición ni señas particulares, lo que ha complicado su identificación visual y el avance de las labores de búsqueda.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar relevante para esclarecer su paradero. Por ello, se exhorta a la población a comunicarse de inmediato con la Fiscalía de Personas Desaparecidas o al número de emergencias 911 en caso de contar con información que ayude a ubicarlo.

La difusión de este tipo de reportes forma parte de los protocolos de búsqueda establecidos, con el objetivo de ampliar el alcance de la información y aumentar las posibilidades de localización. Mientras tanto, el caso permanece activo y bajo seguimiento, a la espera de datos que permitan conocer el paradero del ciudadano chileno reportado como no localizado en Saltillo.

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

