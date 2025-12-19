Reportan desaparición de chileno que trabajaba en Saltillo, tras más de 45 días sin comunicación

Se emitió un reporte de persona no localizada para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de Diego Tomás Leiva Barria, un hombre de 53 años de edad, de nacionalidad chilena, quien fue visto por última vez en Saltillo.

De acuerdo con la información disponible, desde hace aproximadamente 45 días no se ha logrado establecer comunicación con Diego Tomás Leiva Barria, quien se encontraba trabajando en esta capital coahuilense. La falta de contacto motivó la presentación formal del reporte, el cual fue realizado por Leyby Cruz en coordinación con el Consulado de Chile, al no contar con datos recientes sobre su paradero.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Salud confirma investigación por muerte en anexo de la Colonia La Madrid en Saltillo

Los hechos se ubican en los primeros días del mes de noviembre de 2025, periodo en el que se tuvo la última referencia de su presencia en Saltillo. Ante el paso de las semanas sin noticias sobre su situación o ubicación, se procedió a notificar a las autoridades correspondientes para iniciar las acciones de búsqueda.