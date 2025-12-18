Secretaría de Salud confirma investigación por muerte en anexo de la Colonia La Madrid en Saltillo

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, informó que se tuvo conocimiento del fallecimiento de una persona ocurrido el pasado lunes en un centro de rehabilitación, por lo que, conforme al protocolo establecido, el establecimiento deberá permanecer suspendido hasta que se determine la causa del deceso.

Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con las autoridades sanitarias, inició una investigación por la muerte de un paciente en un centro de rehabilitación —conocido como anexo— ubicado en la colonia La Madrid. El caso, registrado esta semana, se encuentra bajo análisis para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Aguirre señaló que, hasta el momento, no se cuenta con información completa sobre los hechos, motivo por el cual las indagatorias continúan en curso. Precisó que, ante la notificación de un fallecimiento, existe un protocolo obligatorio que establece la suspensión inmediata del establecimiento, independientemente de la causa de la muerte.

Indicó que los centros de rehabilitación están obligados por ley a reportar cualquier deceso, a fin de que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.

En este caso, se informó que el joven comenzó a sentirse mal, fue trasladado al Hospital General y posteriormente falleció, situación que fue notificada por el personal médico a la Fiscalía General de Coahuila, la cual abrió la carpeta de investigación.

El funcionario estatal agregó que, hasta ahora, no existe información que vincule el fallecimiento con un infarto o que esté directamente relacionado con el consumo de sustancias.

CENSO Y VIGILANCIA DE CENTROS

Este incidente se registra mientras las autoridades mantienen una vigilancia constante en el sector de los centros de rehabilitación. Se realizan revisiones regularmente en estos establecimientos.

De acuerdo con el último censo oficial, en Coahuila se tienen registrados 292 anexos; no obstante, el secretario de Salud reconoció que el número real podría ser mayor, debido a que algunos establecimientos operan sin notificar a las autoridades.

Es importante señalar que, los centros de rehabilitación que operan deben someterse a la supervisión de un comité interinstitucional, en el cual diversas dependencias verifican que se cumpla con la normativa sanitaria, la adecuada infraestructura, el buen trato a los pacientes y que no haya menores de edad internados.