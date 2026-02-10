Reportan dos robos al sur de Saltillo; recuperan vocho y captan hurto de moto en fraccionamiento cerrado

Vecinos alertaron en redes sociales sobre al menos dos robos registrados en distintos puntos del sur de Saltillo, hechos que generaron preocupación por la seguridad en la zona y reavivaron las quejas ciudadanas ante la actuación de los delincuentes, incluso dentro de fraccionamientos privados.

Uno de los casos ocurrió en la colonia Bellavista, donde el propietario de un vocho de colección denunció públicamente el robo de su vehículo a través de un mensaje difundido en redes sociales. En la publicación solicitó apoyo de la ciudadanía para localizar el automóvil, que no portaba placas, y proporcionó un número telefónico para recibir información.

Horas más tarde, el vehículo fue localizado y recuperado en la colonia Landín, también al sur de la ciudad, luego de que fuera detectado mientras presuntamente era ofrecido en venta a través de redes sociales. El vocho, modificado y en excelente estado, con llantas y pintura nuevas, habría llamado la atención de los delincuentes, quienes aparentemente consideraron que su comercialización sería sencilla.

El automóvil fue recuperado sin que se reportaran daños mayores, lo que fue destacado por usuarios que dieron seguimiento al caso en plataformas digitales, donde reconocieron la rápida difusión de la información como un factor clave para su localización.

ROBO EN FRACCIONAMIENTO PRIVADO

En un hecho distinto, vecinos del fraccionamiento El Morillo, también ubicado al sur de Saltillo, denunciaron el robo de una motocicleta, el cual quedó registrado por cámaras de videovigilancia. De acuerdo con las imágenes difundidas, los presuntos responsables ingresaron al fraccionamiento por una barda que colinda con la colonia Australia.

Las grabaciones muestran el momento en que los sujetos se apoderan de la motocicleta y posteriormente salen del lugar sin prisa, incluso pasando por la pluma de acceso del fraccionamiento, la cual fue abierta sin que se les solicitara identificación o explicación alguna.

Este segundo caso generó molestia entre los habitantes del sector, quienes señalaron que, a pesar de tratarse de un fraccionamiento privado, no se logró impedir el robo, lo que evidenció fallas en los controles de acceso y en las medidas de seguridad interna.