Ya hasta tiene corrido la niña de 9 años ‘multada’ por manejar una cuatrimoto en Sabinas

La polémica generada en Sabinas, Coahuila, por la sanción aplicada a una niña de nueve años que conducía una cuatrimoto sumó un nuevo elemento de alcance masivo: la difusión de un corrido que relata el episodio y que en cuestión de horas comenzó a circular en redes sociales. La composición, creada con apoyo de inteligencia artificial y bajo el estilo de los llamados corridos tumbados, no fue presentada como una burla, sino como una narración musical de los hechos que captaron la atención pública en días recientes. La canción retoma el contexto del operativo policial, la sorpresa de la familia y la reacción social que provocó la boleta de infracción emitida por autoridades municipales. LETRA COMPLETA DEL CORRIDO: "En el estado de Coahuila la noticia ya voló, en el pueblo de Sabinas algo raro sucedió. Una niña de 9 años con su juguete salió, era un regalo de Reyes pero el orden se pasó.

Ay qué ley tan efectiva la que el pueblo presenció. Le quitaron la motito porque el casco no cargó, sin licencia y sin las placas la patrulla la paró. Era un regalo de Santa y la ley se lo llevó. No buscaban al malandro que la ley quebrantó, se lanzaron contra el juego que la infancia disfrutó. La madre quedó asombrada cuando el parte recibió: ‘vehículo en garantía’ el oficial le firmó. Jugando estaba la niña, no buscaba el mal humor, pero llegaron los jefes con un aire de rigor. Le aplicaron la de a malas, sin criterio y sin valor. Ay qué ley tan efectiva la que el pueblo presenció... ¡A cuidar los triciclos, plebes, que ya andan pidiendo placas!”