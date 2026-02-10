Ya hasta tiene corrido la niña de 9 años ‘multada’ por manejar una cuatrimoto en Sabinas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El caso de una menor sancionada por conducir una cuatrimoto en Sabinas escaló de la polémica legal y social a la cultura popular, luego de que surgiera un corrido generado con inteligencia artificial
La polémica generada en Sabinas, Coahuila, por la sanción aplicada a una niña de nueve años que conducía una cuatrimoto sumó un nuevo elemento de alcance masivo: la difusión de un corrido que relata el episodio y que en cuestión de horas comenzó a circular en redes sociales.
La composición, creada con apoyo de inteligencia artificial y bajo el estilo de los llamados corridos tumbados, no fue presentada como una burla, sino como una narración musical de los hechos que captaron la atención pública en días recientes. La canción retoma el contexto del operativo policial, la sorpresa de la familia y la reacción social que provocó la boleta de infracción emitida por autoridades municipales.
TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Sabinas explica aseguramiento de cuatrimoto a menor y respalda intervención policiaca
LETRA COMPLETA DEL CORRIDO:
“En el estado de Coahuila la noticia ya voló, en el pueblo de Sabinas algo raro sucedió. Una niña de 9 años con su juguete salió, era un regalo de Reyes pero el orden se pasó.
Ay qué ley tan efectiva la que el pueblo presenció. Le quitaron la motito porque el casco no cargó, sin licencia y sin las placas la patrulla la paró. Era un regalo de Santa y la ley se lo llevó.
No buscaban al malandro que la ley quebrantó, se lanzaron contra el juego que la infancia disfrutó.
La madre quedó asombrada cuando el parte recibió: ‘vehículo en garantía’ el oficial le firmó.
Jugando estaba la niña, no buscaba el mal humor, pero llegaron los jefes con un aire de rigor. Le aplicaron la de a malas, sin criterio y sin valor.
Ay qué ley tan efectiva la que el pueblo presenció...
¡A cuidar los triciclos, plebes, que ya andan pidiendo placas!”
EL CASO QUE ORIGINÓ LA CANCIÓN
Los hechos que inspiraron el corrido ocurrieron cuando elementos de la Policía Municipal de Sabinas intervinieron a una menor que se encontraba conduciendo una cuatrimoto de baja cilindrada en un terreno baldío. De acuerdo con la versión difundida por la madre, la niña estaba jugando y no representaba un riesgo para terceros, además de que los padres se encontraban cerca del lugar.
La intervención se dio luego de una queja vecinal relacionada con el polvo que levantaba el vehículo. Los oficiales aseguraron la cuatrimoto y levantaron una boleta de infracción en la que se hacía referencia a la falta de licencia y de equipo de seguridad, lo que desató una fuerte reacción en redes sociales al tratarse de una menor de edad.
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL
Ante la polémica, el alcalde de Sabinas, “Chano” Díaz Iribarren, defendió públicamente la actuación policial. Aseguró que la sanción no fue dirigida a la menor, sino al padre de familia, en su calidad de responsable legal y propietario del vehículo, por permitir la conducción indebida y la falta de equipo de protección.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Infraccionan a niña de 9 años! En Sabinas, una menor que manejaba cuatrimoto fue sancionada con una multa
El edil explicó que la intervención se derivó de una denuncia ciudadana y que los oficiales detectaron maniobras riesgosas, como volteretas y “trompitos”, en un área no autorizada para este tipo de vehículos. Añadió que el nombre de la niña se asentó en la boleta únicamente como referencia del hecho, lo que generó confusión.
La cuatrimoto, precisó la autoridad, fue asegurada de manera temporal y será devuelta una vez que los padres acrediten la propiedad legal del vehículo mediante la documentación correspondiente.